El fiscal estima la demanda de la entrada de la mujer en la Esclavitud del Cristo

La Fiscalía admite la demanda de la mujer contra la Hermandad de la Esclavitud del Cristo de La Laguna por la negativa de la Junta de la Esclavitud a admitir la incorporación de mujeres como integrantes.

El Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife albergó, a partir de las 9:30 horas del lunes, el juicio contra la Hermandad de la Esclavitud del Cristo de La Laguna y al Obispado tinerfeño. El tribunal de Santa Cruz de Tenerife juzgará a la Hermandad por posibles delitos de discriminación de género y contraria a la Constitución española y a las leyes de igualdad vigentes.

Una de las demandantes, Teresa Lobarda, argumenta que "nacer mujer no es más que un hecho biológico y no tienen por qué discriminarnos" y lamenta que "admiten a los niños con siete años solo por ser batuizados, nosotras somos adultas, estamos bautizadas y la iglesia no tiene por qué discriminarnos".

Al respecto, la abogada de la demanda, Andrea Cáceres, explica que "se da la circunstancia de que hay muchos familiares hombres que son parte de la Asociación y vive la misma fe que su marido por ejemplo pero mujer no puede participar en esos actos por el hecho fisiológico de ser mujer".

El 19 de diciembre fue la primera vez que la cofradía votó permitir o no que las mujeres salieran en procesión junto al resto de los integrantes varones de la Esclavitud. El rechazo a la integración y a la petición de modificación de los estatutos adaptándolos a la Constitución española y a la Ley de Igualdad motivó la denuncia de un grupo de mujeres católicas.

Durante el juicio, la parte demandante argumentó que existe una discriminación de la mujer y mantuvo que los estatutos son aplicables siempre que no sean contrarios a la ley. Otro de sus planteamientos es que no existe "ninguna justificación objetiva y razonable" para impedir la incorporación femenina.

Desestimación

Desde la Esclavitud piden la desestimación íntegra de la demanda y defienden que "es la Junta General, y solo la Junta General [de la Esclavitud], a la que le corresponde tomar estas decisiones", a la vez que "niegan que haya vulneración de derechos fundamentales"

Sostienen que el Derecho Canónico, así como el acuerdo entre España y el Vaticano, son por los que se debe regir un caso como este. Sobre ese acuerdo dicen que reconoce el derecho de la Iglesia "a organizarse de forma libre"

El abogado del Obispado expresa que esta institución se allana a la demanda y apunta que la Diócesis no pondrá "ningún inconveniente a ninguna reforma estatutaria". "La postura del Obispado es la no discriminación", insiste.

Aún así señala que el Obispado observa en ámbitos de la vida civil existen colectivos de mujeres, de hombres o mixtos. "Por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay varios gimnasios que son solo de mujeres" algena antes de negar que quel Obispado haya tenido una "conducta omisiva"