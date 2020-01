Tegueste saca adelante unas cuentas "realistas"

El Ayuntamiento de Tegueste aprobó ayer sus cuentas para 2020 con los votos a favor del grupo de gobierno (PSOE, SSP, UXT y AT-NC), la abstención de Coalición Canaria y el rechazo de Ciudadanos. Fue durante un pleno vespertino y monográfico, y en el que, en cifras, se abordaron unas cuentas que se sitúan en 10.126.604 euros, por debajo de las del pasado año -10.710.000 euros- y de las que la alcaldesa, Ana Rosa Mena, sostuvo que son "realistas" y "ejecutables".

La socialista se detuvo especialmente en el segundo de los términos anteriores. Aunque un concepto a veces de difícil comprensión en la calle (¿por qué, si tienen el dinero, no se lo gastan?, invita a pensar la lógica), la capacidad de ejecutar los fondos es clave en las instituciones públicas. Los ritmos de los procedimientos administrativos llevan a que en ocasiones no sea posible utilizar esas cuantías aunque existan. Y ahí acudió la regidora local para argumentar por qué se ha detraído dinero de unas áreas o se ha incrementado en otras. "Si no se ejecuta, no ha servido de nada", sintetizó sobre los cambios realizados, si bien admitió que probablemente no se llegará al 100%.

Mena recordó que estas son las primeras cuentas de este grupo de gobierno, y apuntó que el decremento con respeto a 2019 responde al efecto que un crédito de 500.000 euros tenía sobre el presupuesto del ejercicio anterior. Se refirió a obras, urbanismo, asuntos sociales, servicios, igualdad, educación, medio ambiente... y también mencionó las "pequeñas obras" que le hacen "la vida más fácil" al vecino. "Somos un municipio modesto y por eso hablo en estos términos", afirmó.

Otro de los aspectos axiales del discurso de la alcaldesa fue la transparencia. "Va a empezar ahora; se va a hacer lo que está previsto y lo vamos a explicar", aseguró. "La fase de ejecución de este presupuesto se va ir contando, incluso las dificultades y las alegrías", abundó.

CC y Cs, otra perspectiva

Desde la bancada de la oposición, Norberto Padilla (CC) hizo hincapié en que entre el 80 y el 90% de los presupuestos coinciden con los de 2019. "Esos que ustedes votaron que no", le afeó al hoy gobierno teguestero. En la misma línea, planteó que hay proyectos que ya "venían caminando" y que, aunque su objetivo no es apuntarse ningún tanto, cada uno tiene "su mérito". Sea como fuere, matizó que lo importante es que "el beneficiado es Tegueste".

Previamente había lamentado que las cuentas están empezando "mal" dado que lo óptimo es que hubiesen sido aprobadas para entrar en vigor el 1 de enero. "La partida de cargos públicos y personal eventual aumenta; se habían hecho unas afirmaciones y no se están cumpliendo", criticó. También mostró reparos a la reducción de fondos en algunos servicios. Pese a esas y otras discrepancias, Padilla dejó clara su mano tendida a la colaboración.

Por su parte, Ángeles Rodríguez (Cs) expuso que su voto sería negativo al tratarse de unas cuentas "nada participativas"; debido a una "subida de impuestos", sobre la que desde el pacto le aclararon que el incremento que se produce en los ingresos del IBI -el impuesto popularmente conocido en Canarias como la Contribución - responde a la actualización de los valores catastrales establecida por el Estado, y porque es un presupuesto que supone una "continuidad sin cambios". La reducción en fiestas -insuficiente, en su opinión-, un parque en El Portezuelo o las políticas contra el desempleo fueron otros de los asuntos que tocó en clave crítica, y que en su mayoría fueron neutralizados por ediles del gobierno.