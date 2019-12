No al veto a las cofrades

No al veto a las cofrades

Indignación en La Laguna ante la decisión aprobada el jueves por la Junta de la Esclavitud del Santísimo Cristo de vetar la presencia de mujeres dentro de su hermandad. El jueves era la primera vez en la historia de esta cofradía que se llevaba a la Junta la votación que permitiría o no que las mujeres salieran en procesión junto al resto de los integrantes varones de la Esclavitud. No pudo ser. A pesar de los avances logrados en los últimos años, los miembros con voz y voto de esta entidad decidieron mantener el statu quo y no permitir que las mujeres se incorporen a su colectivo católico. Y la decisión, conocida a última hora de la noche del jueves, tuvo ayer una contestación unánime de repulsa y rechazo.

El alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, mostró su indignación tras conocer la decisión adoptada por los miembros de la Esclavitud. No obstante, el regidor municipal confió en que dicha postura sea reconsiderada por la hermandad lagunera, ya que "no se pueden permitir este tipo de acciones en pleno siglo XXI, que no respetan ni siquiera las leyes de igualdad aprobadas en nuestro país".

"Es una actitud totalmente fuera de lugar, donde se excluye a la mujer por el simple hecho de ser mujer", afirmó el primer edil lagunero, quien manifestó que, en caso de que la Esclavitud no reconsidere su postura, se estudiarán qué medidas se pueden tomar para garantizar la igualdad de la mujer en todos los ámbitos.

Más contundente se mostró Rubens Ascanio. El primer teniente de alcalde de La Laguna y portavoz de Unidas se Puede abogó por "retirar cualquier tipo de ayuda económica pública que reciba una entidad como esta que discrimina a las mujeres". "No me parece para nada afortunada, ni a las alturas de la sociedad lagunera ni del siglo en el que estamos, y es una posición que no tiene ningún sentido a día de hoy", añadió.

Pese a la propuesta de Ascanio de "retirar" cualquier ayuda pública que reciba este colectivo, lo cierto es que la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna no percibe ningún tipo de ayuda nominativa del Consistorio lagunero. No obstante, sí se benefician, de manera indirecta, de los dineros públicos que recibe la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, unos fondos que se destinan a la organización de los distintos eventos que se celebran en el municipio.

En 2018, las cuentas de la Esclavitud sí ingresaron fondos públicos. En concreto, 55.000 euros para que pudieran acometer la primera fase de la reforma del Santuario. La segunda fase que culminará las obras del templo ya están en marcha, pero fuentes municipales aseguran que "no hay ninguna partida consignada en los presupuestos laguneros para acometerlas".

"Aun respetando el derecho de creencia de cada cual, como representante del grupo de gobierno municipal, no podemos compartir ni entender que, en pleno siglo XXI, se adopte esta decisión que discrimina a una parte de la población, como son las mujeres que quieren participar de dicha entidad", abundó la concejal de Igualdad, Idaira Afonso.

El exalcalde y portavoz de CC en el Consistorio lagunero, José Alberto Díaz, aseguró que "el grupo nacionalista está sorprendido por la resolución de rechazo a la incorporación de la mujer en la Esclavitud" y consideró que "es un paso atrás en una sociedad en la que la igualdad tiene que ser el camino de su avance", dijo para añadir que "la Junta (de la Esclavitud) contradice lo que debe ser la construcción de la sociedad del siglo XXI".

Flora Marrero, exedil de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna mostró ayer su indignación ante la decisión de la Junta de la Esclavitud, escribiendo en su perfil de Facebook: "La Constitución española; la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, tanto la estatal como la canaria, están por encima de impedir la entrada de mujeres en la Esclavitud del Cristo, aparte de que se imponen los tiempos y no cabe negar a una mujer su entrada; así de simple. Ahora sí estoy convencida de que es cuestión de poco tiempo".

María del Carmen Llarena, Hermana Mayor de la Cofradía de la Esperanza Macarena de Tenerife, calificó de "increíble" la decisión de vetar a las mujeres que quieran entrar en la Esclavitud del Cristo. "Me parece fuera de lugar y, aunque no sé las razones ni los motivos, para mí no tiene explicación ninguna haber adoptado esta decisión".

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, Miguel Ángel Martín, prefirió "no pronunciarse" sobre la decisión votada por la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna. "Tienen sus propios estatutos y es una entidad privada; sé que han recibido críticas por ello al conocerse la noticia y serán ellos los que tengan que asumir las consecuencias de lo que han decidido en asamblea".

Aunque desde el Ayuntamiento lagunero se indica que no hay ninguna partida presupuestaria nominativa para la Esclavitud del Santísimo Cristo para el próximo año, este colectivo está integrado en la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna, organización a la que el Consistorio lagunero destinará 40.000 euros para el próximo ejercicio, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento lagunero para 2020-2021, tal y como se publicó en el BOP el 9 de diciembre.