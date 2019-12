Las mujeres devotas llevan dos décadas de reclamaciones

El Día

Santa cruz de tenerife

El asunto de la negativa de la Esclavitud del Cristo de La Laguna de no admitir como integrantes a mujeres ha llegado a los tribunales. Un grupo de mujeres devotas católicas ha presionado desde hace unas dos décadas para que esta hermandad las tenga en cuenta, que la Junta vote a favor de su integración y que, ya puestos, se modifiquen sus estatutos para que puedan casar con la propia Constitución española y la Ley de Igualdad. Sin embargo, sus llamamientos hasta ahora no habían llegado siquiera a tenerse en cuenta en el órgano decisorio de la entidad católica que tiene su sede en el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna. Por ello, el colectivo ha llevado a los tribunales a la Junta directiva de la hermandad y al propio obispo de la Diócesis Nivariense, el palmero Bernardo Álvarez, un asunto que se dirimirá en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife a principios del próximo año. El tribunal deberá juzgar posibles delitos de discriminación de género contraria a la Constitución española y a las leyes de igualdad vigentes no solo en el conjunto del Estado, sino también la autonómica de Canarias.

En 2018, 35 mujeres firmaron un escrito dirigido al obispo Bernardo Álvarez en el que reiteraban la solicitud de que se les permita formar parte de ese colectivo. Pero aseguran que no han recibido respuesta, por lo que llevaron el caso a la justicia ordinaria, en una denuncia presentada a finales del mes de diciembre del pasado año.

En la denuncia se argumenta que la no admisión de mujeres en la Esclavitud lagunera supone una conducta contraria al ordenamiento jurídico español y también contra el propio derecho canónico, pues los estatutos de esta hermandad no respetan los derechos y principios constitucionales, de modo que deben suprimir la alusión de que solo pueden integrarla "caballeros" por la de "personas o fieles", expresión comprensiva de ambos géneros.

Estas mujeres llaman la atención también sobre el hecho de que la Esclavitud está inscrita como asociación en registros oficiales y recibe ayudas públicas, como la inversión destinada a la rehabilitación del santuario del Cristo, en la que participó el Cabildo de Tenerife, entre otras Administraciones públicas.

El Obispado obvia un decreto de derecho canónico. Se da la circunstancia de que el Arzobispado de Sevilla, bajo cuya jurisdicción se halla la Diócesis de Tenerife, dictó un decreto en 2011 que determina "la plena igualdad de derechos" de los miembros de las hermandades y cofradías, "sin que sea posible discriminación alguna en razón del sexo, incluida la participación en la estación de penitencia como acto de culto externo", añade la orden emitida por el arzobispo Juan José Asenjo Pelegrina, incumplida por el Obispado de Tenerife.

La presentación de esta denuncia trascendió justo antes de la celebración de una Junta General Ordinaria de la Esclavitud, que en su orden del día, según publicó este periódico, figura abordar una "propuesta de ratificación de una comisión para el estudio de la incorporación y modo de pertenencia de la mujer a esa corporación, y la fijación de plazo de junta extraordinaria para la toma de acuerdo".