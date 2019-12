"Deben reconsiderar su veto; no se pueden tolerar acciones de este tipo en el siglo XXI"

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mostró su "indignación" tras conocer la decisión adoptada por los miembros de la Esclavitud. No obstante, confió en que la hermandad lagunera "reconsidere" su postura ya que -dijo- "no se pueden permitir acciones de este tipo en pleno siglo XXI, que no respetan las leyes de igualdad de nuestro país". "Es una actitud que está fuera de lugar, donde se excluye a la mujer por el simple hecho de ser mujer", afirmó el primer edil lagunero.