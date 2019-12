"Los colectivos excluyentes que no cumplen la ley no deben recibir ni un euro público"

"Los colectivos excluyentes que no cumplen la ley no deben recibir ni un euro público"

"La decisión es anacrónica, no tiene sentido hoy que colectivos excluyentes que no cumplen la ley reciban ni un solo euro público", manifestó la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, quien añadió que "si, por un lado, no me sorprende que una institución católica, tan patriarcal haya tomado la decisión de no incluir a las mujeres en esta hermandad, por otro, me alegra que exista un grupo de mujeres devotas que estén haciendo presión para que las cosas cambien y mejoren, porque defender sus derechos es un avance".