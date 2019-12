La OST abre el bicentenario de la Diócesis con un concierto

La Diócesis de La Laguna cumplirá este sábado 200 años y, a partir de ahí, se desarrollará un programa de actos conmemorativos hasta diciembre de 2020. Esa iniciativa, que fue presentado ayer, tendrá como prólogo un concierto extraordinario que la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) y el Cor de Cambra del Palacio de la Música Catalana ofrecerán el jueves en la Catedral.

La cita musical comenzará a partir de las 19:30 horas y tendrá entrada gratuita hasta completar el aforo. Su programa lo compone el Weihnachtsoratorium, BWV 248 (Cantatas I y III), de Johann Sebastian Bach. "Va a ser un hecho relevante y me atrevo a decir que histórico", expresó la consejera de Cultura del Cabildo, Concepción Rivero, durante una rueda de prensa celebrada en el Seminario y en la que también estuvieron presentes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y el director del Archivo Histórico Diocesano, Miguel Ángel Navarro.

El sábado, el día del aniversario, está previsto que a las 11:00 horas se abra la Puerta Santa –con la que se inaugura el Año Jubilar– y la celebración de una eucaristía conmemorativa del bicentenario de la creación de la Diócesis. "Ya por la tarde habrá un nuevo acto a partir de las 17:00 horas: la acogida y distribución de la Luz de la Paz de Belén", recoge la información aportada por el Obispado, en la que se añade que, bajo el lema Vosotros sois la luz del mundo, la comitiva partirá desde la parroquia de La Concepción de La Laguna hasta la Catedral, donde el obispo presidirá la misa a las 18:30. "A continuación se distribuirá la Luz de la Paz de Belén por parte de los grupos scouts a los que hayan llevado un farol para portarla", precisa.

Bernardo Álvarez resaltó la presencia en la Diócesis del cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del Vaticano, el próximo 10 de mayo con motivo de un encuentro diocesano que tendrá lugar en La Laguna en el marco de esta efeméride.

Esa última es una de las propuestas más destacadas del programa para los próximos meses. "Para esta acción pastoral, el obispo ha creado una comisión específica; ya se han desarrollado, además, distintas reuniones de coordinación con las delegaciones y departamentos diocesanos, así como con el Ayuntamiento", apuntaron.

La otra gran iniciativa en la que se está trabajando es una exposición extraordinaria con unas 300 piezas de todas las islas de la diócesis. Esta muestra se inaugurará en septiembre y se podrá visitar hasta febrero de 2021 en las Casas Capitulares y en el nuevo Museo de la Catedral. La intención de sus organizadores es que aúne piezas escultóricas, pictóricas, textiles, documentales... "Asimismo, el objetivo será no solamente realizar una mirada retrospectiva de nuestra Iglesia, sino visibilizar la incidencia que tiene la realidad eclesial hoy día", añadieron sobre una propuesta que tendrá hasta tres ámbitos: La Iglesia como templo, La Iglesia como academia y La Iglesia como plaza.

Por otra parte, el Grupo Filatélico y Numismático Aguere solicitó a Correos un Tu sello a fin de conmemorar filatélicamente el bicentenario, lo que se acabó materializando el 25 noviembre. Además de distintas acciones parroquiales, también se contempla la presentación de obras bibliográficas, como un trabajo de divulgación de la diócesis –elaborada por los sacerdotes Miguel Ángel Navarro y Juan Pedro Rivero– o una guía sobre las 312 parroquias diocesanas.

Luis Yeray Gutiérrez felicitó a la Diócesis por estos 200 años de vida, y señaló que se trata de un año de doble celebración, dado que también se ha venido conmemorando el vigésimo aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. "Hay que destacar que la sede del Obispado se encuentra en La Laguna", indicó, y deseó que las relaciones entre el Consistorio y esta institución religiosa continúen siendo fluidas. Asimismo, mostró la disposición de la corporación a colaborar en este programa de actos, porque, dijo, entienden que "no solo es una celebración de la Iglesia, sino de toda La Laguna".