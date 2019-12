Vecinos de Geneto paralizan unas obras viarias por creer necesaria otra actuación

El alcalde aclara que detrás de los trabajos hay un expediente de 2018

Un grupo de vecinos de la calle Tamaragua, en San Bartolomé de Geneto, paralizaron ayer unas obras que se están llevando a cabo en la zona. El motivo es que entienden que se debería realizar una actuación de mayor envergadura que la que se encuentra en ejecución. Hasta el lugar se desplazó el concejal de Obras e Infraestructuras, Andrés Raya (PSOE), y los trabajos se detuvieron en espera de que hoy se celebre una cita entre representantes vecinales y el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

En declaraciones a este periódico, el regidor local aclaró que se trata de unas mejoras correspondientes a un expediente de 2018, esto es, "heredado" del mandato pasado. "Hoy, en vista de lo sucedido, les he pedido a los vecinos mantener una reunión en Alcaldía para trasladarles cómo se ha procedido y para que en los próximos meses, a través de un acuerdo y de comunicar muy bien lo que se va a hacer, poder iniciar unas mejoras si no están de acuerdo con la obra", manifestó el político socialista. Y abundó: "Es una decisión tomada en el mandato anterior y que nosotros tenemos que realizar, porque no llevarla a cabo sería entrar en cuestiones jurídicas de irregularidad manifiesta por impedir que estas obras, que ya están adjudicadas, se realicen".

La protesta había sido acordada por la Asociación de Vecinos Princesa Iraya, de San Bartolomé de Geneto, junto con los afectados, según aseguraron desde este colectivo a través de un comunicado. Concretamente, criticaron que se han sentido "una vez más engañados en cuanto a la ejecución de la obra de urbanización de las calles". Su queja es que, "después de más de 20 años de lucha, y habiendo conseguido la redacción, aprobación y partida presupuestaria correspondiente de más de un millón de euros, vemos a día de hoy que el proyecto conseguido se convierte ahora en unas pequeñas obras de rebacheo, omitiendo e incumpliendo todas las normas urbanísticas de seguridad y accesibilidad".

Desde la entidad vecinal indicaron que, "tras varios intentos de ponerse en contacto con los responsables del Ayuntamiento, y tras recibir la callada por respuesta", optaron por la acción reivindicativa de este martes.

El presidente de Princesa Iraya, Alberto de la Rosa, expresó tras la paralización de los trabajos que el encuentro previsto para hoy marcará los pasos a seguir. "Si no estamos satisfechos con esa propuesta que nos hagan, ya estudiaremos las medidas a tomar", avanzó. Asimismo, y preguntado por el amplio despliegue policial en la zona, afirmó que en ningún momento hubo incidentes.