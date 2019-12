Justo Reyes: "Hay una falta de respeto a los colectivos vecinales"

La Federación de Asociaciones Vecinales Aguere (FAV Aguere), el principal colectivo de este tipo de La Laguna, cuenta desde hace unas semanas como nuevo presidente con Justo Reyes, uno de los nombres propios del asociacionismo vecinal del municipal. Este veterano dirigente afronta esta etapa con unos 30 retos, pero también con cierto malestar con el trato que están recibiendo desde el Ayuntamiento: "Hay una falta de respeto manifiesta hacia los colectivos vecinales".

Reyes, que destaca que estas entidades realizan un trabajo altruista, observa que el Consistorio está "apostando por individualizar la participación, que es más fácil y da más votos; y el divide y vencerás ha funcionado y sigue funcionando". A su juicio, no se le está dando la importancia que tiene al movimiento vecinal lagunero pese a que son "pioneros en muchas cosas", entre ellas el reglamento de participación ciudadana, aprobado en 1993, argumenta. Precisamente el modo en que salió adelante aquel documento, respaldado por el Pleno municipal por unanimidad, lo pone en contraste con lo que ha ocurrido ahora: "Hay partidos que han puesto piedras en las ruedas para que no salga o para hacer uno a su medida; de ahí ha derivado ese supuesto enfrentamiento que hay entre el movimiento vecinal".

Entre los muchos objetivos que su equipo tiene en la agenda está seguir trabajando en el nuevo reglamento de participación ciudadana y en el de los centros ciudadanos. Ahora bien, el futuro del primero de esos textos no está claro, pese a que la FAV Aguere, la Federación Los Menceyes y Unión Verdeña sí llegaron a una entente entre ellas y pudo parecer que el asunto estaba resuelto. "Ahora no sé lo que va hacer; nosotros le sugerimos que se haga una ronda y se abra la participación", expone sobre el camino que seguirá la concejala de Participación Ciudadana, Yaiza López, con el nuevo texto. También apunta sobre ese asunto que el pasado 12 de noviembre se celebró una reunión de la comisión para informar de los últimos pasos y que solo acudieron dos formaciones políticas, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), no así el grupo de gobierno. Y aclara: "La Federación no ha hecho ninguna propuesta al reglamento de participación ciudadana; las propuestas que se han realizado y los borradores que se han presentado los ha aprobado la comisión".

Foro Económico y Social

Una de las tareas destacadas de la FAV Aguere es lograr que se ponga de nuevo en marcha el Foro Económico y Social, una propuesta nacida en su día de esta federación. "En este mandato no sabemos; hemos pedido reuniones por activa y por pasiva con el alcalde", expresa, y agrega que ha habido un proceso, "que está paralizado", para la entrada de los miembros. "Para nosotros es el foro de participación ciudadana más importante que tiene La Laguna", sostiene. Asimismo, sitúa entre los puntos destacados la continuidad de la Feria DeLaLaguna.

Atender a las demandas de los colectivos federados; crear una gran base de datos del asociacionismo federado, potenciar la red de comunicación interna, mejorar la difusión en las redes sociales y crear una web de la FAV; elaborar el reglamento de funcionamiento interno, y visitar y asesorar a los colectivos que lo soliciten son cuatro de sus retos. En el listado de planes se encuentran, además, su deseo de modificar el contrato de cesión del local, la participación en la reglamentación de las subvenciones de los colectivos vecinales y la tradicional organización del Día del Vecino, que el próximo año alcanzará su vigésimoquinta edición.

Hay que incorporar a lo anterior el trabajo con los residuos sólidos y el cambio climático; la construcción de la plaza de los vecinos -junto al Monumento al Vecino, en la zona de Lora y Tamayo-; apoyar el proyecto Serendeando y la recuperación de La Cañada Lagunera; exigir al Consistorio y a otras instituciones públicas que se pongan en marcha los presupuestos participativos, y la defensa de lo local.

Justo Reyes también se refiere a activar el Consejo Sectorial del Plan General de Ordenación; a que la FAV Aguere tenga presencia en todos los consejos de participación del Ayuntamiento; a solicitar que se active el Consejo de Participación del Servicio Canario de Salud, del área de Tenerife; a potenciar la organización de encuentros vecinales entre islas; a promocionar la participación de los jóvenes y mayores; a trabajar con la red participativa del Cabildo; a apoyar a los colectivos de los caseríos de Las Montañas para que se desarrolle el Plan de la Biosfera, y a seguir trabajando en el debate sobre el desarrollo del nuevo mercado de La Laguna. Completa la enumeración la labor en solidaridad; la relación con las administraciones públicas; la puesta en marcha de un consejo asesor y de apoyo que esté integrado por "personas de reconocido prestigio"; apoyar la creación de una escuela insular de formación ciudadana de Tenerife, o de participación ciudadana, asociacionismo y voluntariado, y distribuir trabajo por áreas. También dice que harán "de curanderos de la amnesia que padecen los políticos tras las elecciones".

La FAV de los próximos años



Equipo de nombres conocidos

"Por encima de todo somos un equipo". Así se expresa Justo Reyes al hablar de su proyecto, en el que figuran varios nombres conocidos del asociacionismo vecinal. El número dos de Reyes es su predecesor, Francisco Barreto, mientras que el resto de miembros son Miguel Ángel Díaz (vicepresidente segundo), Carmen Luisa González (secretaria), Bruno Barreto (vicesecretario), Daniel Dorta (tesorero) y Andrés Padilla (vicetesorero), así como los vocales Alberto Hernández, Roberto Rojas, Candelaria Gil, Juan Luis Marín y Eduardo Gutiérrez. En general, hay integrantes que ya lo eran durante el mandato anterior y otros que son de nueva incorporación.

Elecciones con respaldo unánime

La candidatura de Reyes fue la única que concurrió a la votación celebrada semanas atrás. El nuevo presidente manifestó que esta logró el respaldo unánime de la veintena de colectivos que estuvieron presentes en la asamblea.