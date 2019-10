La obra en Las Chumberas empezará en enero tras las expropiaciones

Los vecinos y familias de Las Chumberas empiezan a ver la luz después del túnel de varios años sin poder llevar a cabo las obras previstas para la reposición y rehabilitación de las casi 200 viviendas afectadas por la aluminosis en este barrio de La Laguna. Los trabajos de derribo, reposición, rehabilitación o reconstrucción de nuevos bloques podrían empezar una vez se lleven a cabo en los dos próximos meses las labores de expropiación que aún quedan pendientes, según avanzó ayer el alcalde del municipio tinerfeño, Luis Yeray Gutiérrez.

El regidor lagunero firmó junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, el convenio con el ministerio de Fomento a través del cual se prorroga la inversión destinada a la rehabilitación de ese barrio prevista en el anterior documento y que quedó sin efecto al vencer el anterior, suscrito en 2016. Los representantes de las tres administraciones canarias destacaron ayer la importancia de la solución aportada por la Abogacía del Estado a través del nuevo convenio firmado ayer con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y que contó con la presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como garante del acuerdo y de la salida que desde las distintas instituciones se ha ofrecido a un problema enquistado desde hacía años.

"Hoy es un día de felicidad total y absoluta", declaró el alcalde de La Laguna considerando que "este acuerdo transversal de las cuatro administraciones para firmar ese convenio nos va a permitir trabajar en los próximos años para desarrollar en los próximos meses lo que es una petición a voces de los vecinos de Las Chumberas". Destacó que "después de 12 años de espera por fin se iniciarán las obras de reposición", y fechó el inicio de los trabajos para el próximo enero. "Hoy es un día muy importante que marca un antes y un después de lo que es este problema de Las Chumberas", resaltó Gutiérrez.

Tras asegurar que "en los próximos días trabajaremos en la expropiación de las viviendas porque no olvidemos que hay vecinos que siguen viviendo ahí, y hay que acordar con ellos esa expropiación", insistió en que "a partir de que estén todos los vecinos reubicados, empezaremos las obras propiamente dichas". "Todo indica que en el mes de enero estaremos ya trabajando", afirmó el regidor lagunero.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, resaltó que tras tres intentos de resolver la situación del barrio con otros tantos acuerdos de inversión sin que esta haya podido ejecutarse, "a la cuarta va la vencida". "Después de tres convenios y no haberse movido ni un solo bloque en Las Chumberas, nos hemos puesto de acuerdo para que se pudiera recuperar el dinero que se daba ya por perdido porque no se había hecho obra alguna", recalcó el presidente de la corporación insular, destacando en este sentido que "tanto el Gobierno de España, como el Gobierno de Canarias, así como el Cabildo y el Ayuntamiento hemos aunado fuerzas para a partir de aquí empezar a trabajar". Martín aseguró que "a partir del próximo año ya podamos ver de verdad que se recupera Las Chumberas y que de verdad el dinero público se invierte en aquello para lo que se firmó el convenio".

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también expresó la "alegría" que le proporcionaba la firma del nuevo convenio porque con él "se resuelve un problema de envergadura". Tras observar que "cuatro administraciones nos hemos puesto de acuerdo", destacó que ha sido la Abogacía del Estado "la que ha buscado una solución para un convenio que no admitía prórroga" pero que finalmente se reconvierte en otro documento nuevo "y por lo tanto se preservan 25 millones de euros de inversión (de ellos 8,8 aportados por la Comunidad Autónoma) y cuatro años para hacer las obras de demolición, reposición y construcción de cerca de 200 viviendas". Con ello, dijo Torres, "se va a dar esperanza a más de un millar de personas y a cientos de familias en La Laguna.

"No se pierde ni un euro"

El mandatario regional afirmó que no espera que haya problemas con el proceso de expropiación que queda pendiente e insistió en que "el problema lo teníamos en diciembre del 2018, cuando ya no había posibilidad de que el convenio anterior fuera prorrogado". Desde entonces, aseguró, "se intensificó por parte del Ministerio de Fomento el que se buscara una salida jurídica, que no era sencilla, con la participación del resto de las administraciones, para buscar una solución con este visto bueno jurídico a cuatro años de prórroga". "Ahora la esperanza está en la certidumbre de que las obras se van a realizar en los próximos cuatro años y que no se pierda ningún solo euro de lo que aportan las administraciones", insistió el presidente regional.

Torres también dijo que este convenio "es una solución que no solo alivia a todas las familias de Las Chumberas con viviendas afectadas por la aluminosis, sino que viene a demostrar que la mejor manera de conseguir las cosas es negociándolas". Según explicó, casi 200 familias esperaban por una solución que se había enquistado en el tiempo, desde que en el año 2008 se detectaron los primeros problemas en las viviendas del barrio lagunero.

Desde el Gobierno de Canarias se recuerda que en noviembre de 2011 se suscribió un primer acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para la reposición y reurbanización de Las Chumberas, y se estableció el 31 de diciembre de 2012 como plazo de vigencia del convenio, que finalmente hubo de prorrogarse, primero hasta diciembre de 2016 y, nuevamente, hasta diciembre de 2018, plazo en que tampoco se cumplió lo acordado. El presidente regional recordó en este sentido que "las obras no se desarrollaron dentro del plazo estipulado y por ello no había más salida que acordar este otro convenio", porque para el anterior no existía la posibilidad de prórroga y el Gobierno central ya había transferido la totalidad de algo más de los 12 millones que le correspondían.

Torres apunta a los anteriores responsables de las instituciones canarias que intervienen en el convenio, todas ellas en manos de CC, al asegurar que "eran otros los que tenían que haber hecho las cosas bien en los años anteriores, y no las hicieron; ahora es el Gobierno de España el que ha buscado la solución" para que los vecinos afectados de Las Chumberas empiecen a ver la luz al final del túnel.

Real-decreto para finalizar la primera fase

Para alcanzar esa solución, el pasado viernes, 18 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se conceden cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa municipal Muvisa, para desarrollar y justificar el plan de reposición de viviendas sociales y reurbanización de Las Chumberas. Este plazo supone, de hecho, la viabilidad del proyecto, ya que permite realizar y concluir su primera fase, algo que ya no era posible al caducar el convenio anterior a 31 de diciembre de 2018. Este nuevo convenio admite una prórroga por cuatro años.

En esa línea, el real decreto despeja las dudas acerca de esa iniciativa pública y permite que los 25 millones de euros ya aportados por cuatro administraciones públicas, con el Estado que transfirió el 50% de esa cantidad (casi 12,5 millones), sean utilizados y justificados en su totalidad en cuatro años. Tras la promulgación de ese real decreto y la firma del convenio entre las cuatro administraciones implicadas, se podrán construir las nuevas viviendas sociales, que serán "muchísimo mejores" y beneficiarán a casi 200 familias en una primera fase, tras la demolición de más de un centenar de inmuebles antiguos.

Ángel Víctor Torres felicitó por este logro al Gobierno de España, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de La Laguna y sobre todo a los vecinos.