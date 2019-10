Las obras de demolición de Las Chumberas se iniciarán en enero tras la firma del nuevo convenio

El Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna han firmado este martes la prórroga de cuatro años del convenio que autoriza la ejecución de las obras de las viviendas afectadas por aluminosis en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife), y que afecta a diez edificios y cerca de 3.000 vecinos.



A la salida de la firma, que ha tenido lugar en el Ministerio de Fomento en Madrid, a la que han asistido las cuatro administraciones, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que tras las negociaciones entre las cuatro administraciones y la Abogacía del Estado se ha encontrado una solución a un convenio "que no permitía prórrogas", y que terminó su plazo el pasado 31 de diciembre de 2018 sin llegar a comenzar las obras de rehabilitación.







?@ConPedroMartin "después de que se firmaran tres convenios anteriormente y se caducara la prórroga sin haber gastado un euro en reponer la viviendas, el Gobierno de España ha negociado con nosotros un nuevo convenio para que no salgan perjudicados los vecinos de Las Chumberas" pic.twitter.com/HTIVpdjGdf — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) October 22, 2019

REUBICAR A LOS VECINOS

Así, con este nuevo acuerdo, Torres ha confirmado que se resuelve "un problema de envergadura" que tiene un coste total de 25 millones de euros, de los cuales, Fomento ha aportado el 50%, es decir, 12,5 millones de euros; el Gobierno canario ha invertido 8,8 millones de euros, y la cantidad restante, 3,7 millones de euros, aportada entre el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna."Unas obras de demolición, reposición y construcción de cerca de 200 viviendas que van a dar esperanza a más de medio millar de personas", ha destacado Torres para después agradecer el trabajo del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, por "buscar una salida jurídica y no sencilla" a este proyecto que tenía 25 millones de euros preservados. "Que no se pierda ni un sólo euro de la inversión que se ha realizado", ha puntualizado.Según ha calculado el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez , las obras de demolición comenzarán "en el mes de enero de 2020", después de que "todos los vecinos estén reubicados" en otras viviendas donde residirán los próximos cuatro años que dura el proyecto."En los próximos días trabajaremos en la expropiación de las viviendas, porque todavía hay vecinos que siguen viviendo en la zona y hay que acordar con ellos esa expropiación y ya a partir de que estén todos reubicados, empezaremos lo antes posible con la demolición, que todo indica será en enero cuando estemos trabajando dentro", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.Desde su punto de vista, este proyecto de obra marca un "antes y un después" para el barrio de Las Chumberas y da "fuerzas" para trabajar "conjuntamente" entre las cuatro administraciones por un problema urbano que es "una petición a voces de los vecinos" de la zona que vienen reclamándola desde hace "doce años"."Es un día muy importante y es por tanto un día de felicidad total y absoluta", ha añadido.Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín , ha destacado que las cuatro administraciones "han aunado fuerzas" para conseguir una solución a un problema grave en La Laguna para que "de verdad" se pueda recuperar el barrio de Las Chumberas y que "de verdad el dinero público" de las distintas administraciones "se invierte en aquello para lo que se firmó este convenio"."No es a la tercera, pero sí a la cuarta va la vencida. Después de tres convenios, y no haberse movido ni un sólo bloque en Las Chumberas, nos hemos puesto de acuerdo para que, afortunadamente, se pueda recuperar el dinero que se daba por perdido porque no se había hecho obra alguna en la zona", ha indicado.La firma llega cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado viernes, un real decreto por el que se conceden cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna para desarrollar y justificar el plan de reposición de viviendas sociales y la reurbanización de los edificios afectados por aluminosos que beneficia, según los datos del gobierno canario, a más de 500 familias que habitan en el barrio.