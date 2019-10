El Estado amplía el plazo para las obras de Las Chumberas

El documento da solución al bloqueo existente hasta ahora

El portavoz de la Comisión de Afectados por la Aluminosis, Ricardo González, celebró la noticia y mostró su confianza en el futuro. "Espero que todo vaya sobre ruedas", señaló sobre los pasos venideros. "Esto es un trabajo que se ha venido realizando desde la corporación anterior; el actual alcalde nos dijo que iba a ser para él una cuestión prioritaria y se ha visto reflejado con esta firma", expresó, en declaraciones a este periódico, González, acompañado por Eduardo Gutiérrez. El portavoz, que además tomó la palabra en la rueda de prensa desde público, indicó que se ha tratado de no convertir el asunto "en una cuestión política".

Alberto Osa, de la Plataforma Las Chumberas Basta Ya, también mostró alegría por el anuncio de este viernes. "Ya por fin vemos luz con la firma el convenio", planteó, y manifestó que es el momento de empezar a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento y que las obras comiencen cuánto antes. "Es el paso definitivo", afirmó al ser preguntado por si confía en este acuerdo. Además, apuntó que antes veían "oscuridad e incógnitas", mientras que ahora perciben "luz y transparencia" y cuentan con datos del proceso. "Anteriormente no estábamos nada informados", lamentó, antes de mostrar su agradecimiento al actual equipo de gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que da vía libre a la ampliación del plazo para la ejecución de las obras de la primera fase de Las Chumberas, lo que desbloquea la situación que se vivía hasta ahora. Se trata de un documento que, "presumiblemente", se rubricará el martes, según avanzó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y que también tiene entre sus principales características que da solución al problema que existía con la justificación de fondos.

Los pormenores del acuerdo fueron dados a conocer este viernes en rueda de prensa por el regidor lagunero; los concejales de Ordenación del Territorio y Bienestar Social, Santiago Pérez y Rubens Ascanio, respectivamente, y el diputado nacional del Partido Socialista (PSOE) Héctor Gómez. Este anuncio, que llenó la sala de prensa de la Casa de los Capitanes, seguía a la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros.

Concretamente, este último órgano le dio el visto bueno a que el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna suscriban un texto transaccional para la "conclusión de las obras y actuaciones de reposición y reurbanización de la Urbanización Las Chumberas", según indicó en un comunicado. Esa rúbrica es la que está prevista para la próxima semana.

"El convenio tendrá una duración de cuatro años, y solo podrá ser modificado para prorrogarlo por cuatro años más si fuera necesario", precisó Santiago Pérez (Avante). "No incorpora ninguna aportación económica, pero resuelve un problema que habían originado otros", afirmó. A continuación profundizó en su explicación: el acuerdo firmado en octubre de 2016 se extinguía el 31 de diciembre de 2018 y el Ayuntamiento, "dada la naturaleza legal de subvención", tenía que justificar el destino de los fondos que había recibido.

El líder de Avante La Laguna señaló que no se había empleado algo más del 84% de las cantidades aportadas por el Ministerio, "probablemente por la complejidad del asunto y también por algunas dosis considerables de incompetencia en la gestión". Mientras tanto, "del 15% que había gastado, el Ayuntamiento no estaba en condiciones de explicar en qué, porque parte de ese dinero se había empleado en finalidades ajenas a las del convenio". Y remachó: "Ese es el problema".

Pérez expuso que la administración estatal "tenía y tiene" derecho al reintegro de esos fondos, "tanto de los que no se gastaron como de los destinados a finalidades distintas y, por lo tanto, al margen del derecho". Además, el concejal apuntó que, mediante el nuevo documento, el Estado establece "un aplazamiento en el reintegro" de las cuantías en cuestión.

"Esta es una decisión muy seria, porque las cantidades que tendrían que haberse devuelto al Ministerio tienen naturaleza de ingreso público", expresó. "Y, para que el Gobierno de España y la Administración General del Estado pueda establecer un aplazamiento, es necesario un decreto del Gobierno, previa audiencia del Consejo de Gobierno en pleno", completó, antes de sintetizar: "Y estos son los trámites que se han cumplido, espoleados por la voluntad política del Gobierno de España de resolver este asunto y la insistencia del gobierno municipal y de la Alcaldía".

Para esta primera fase, Fomento había aportado 12.623.160 euros; la Comunidad Autónoma de Canarias, 8.836.212; el Cabildo, 2.524.632, y el Ayuntamiento de La Laguna, 1.262.316. En total, las cuatro administraciones dedicaron 25.246.320 euros. Es esa la cuantía a la que se refirió Pérez cuando fue preguntado por las cifras globales, y detalló en ese punto que el 15% que sí fue usado supone unos 3,5 millones de euros.

"La parte importante se había gastado en actuaciones en Las Chumberas, de realojo... pero otra parte se había dedicado a pagar actuaciones de Muvisa encargadas por el Ayuntamiento pero no financiadas por este", mantuvo. "Este es el nudo gordiano", apostilló. "Cuando venció el convenio y tocó el momento de justificar, las entonces autoridades municipales eran incapaces de hacerlo, y entonces trataron de estar cuestionando si se trataba de una auténtica subvención que había que justificar o no", agregó Santiago Pérez, y refirió que la Abogacía del Estado, "desde el minuto cero", puso sobre la mesa un dictamen explicando que se trataba de una subvención y que, una vez extinguido el convenio, había que justificar el destino de ese dinero, así como que la "única solución" posible era un acuerdo transaccional en el que el Gobierno de España abordase el reintegro de "todo lo que no se hubiera gastado o de lo que se hubiese utilizado indebidamente".

Por su parte, el alcalde, al igual que Rubens Ascanio y Héctor Gómez, celebró el paso dado. "Este convenio desbloquea la posibilidad de utilizar la financiación no solo para cuestiones de emergencia, sino para la ejecución del proyecto", recalcó Luis Yeray Gutiérrez, que también hizo énfasis en su compromiso con la zona y en que seguirá trabajando para dotar de financiación al resto de fases pendientes.

¿Y las palas y las obras? Pérez recordó a ese respecto que la "llave" es el expediente de expropiación, un trámite que entraña dificultades y que se debe finalizar antes de proceder al comienzo de las actuaciones. Según dijo, se está trabajando a "muy a fondo" y "a marchamartillo", después de un tiempo en el que "no se había puesto todo el énfasis". Entre otras cosas, la complicación reside en que hay que practicar notificaciones a personas que, incluso en algún caso, viven en otros países.

En la misma línea, también sostuvo que las obras fueron adjudicadas en su día "en barbecho", toda vez que estaban pendientes del procedimiento expropiatorio. Los cálculos tras la llegada del nuevo gobierno, el pasado verano, es de un año para cerrar los trámites de expropiación, manifestó Pérez.

CC se congratula

El grupo municipal de Coalición Canaria en La Laguna se congratuló, a través de una nota de prensa, de que el Ministerio de Fomento "le haya dado la razón en la actuación singular de las viviendas de Las Chumberas y cumpla con el pacto alcanzado el pasado 15 de febrero de 2019, donde el Estado se comprometió a aprobar un acuerdo transaccional, vía real decreto, que permitiera trabajar en la primera fase de las actuaciones de las viviendas y proseguir con las medidas cautelares en materia de seguridad".

"Ciertamente es una buena noticia que por fin el Ministerio de Fomento haya comprendido las necesidades que han padecido y padecen los vecinos de Las Chumberas", plantearon desde esta organización política.

principales hitos

2009: se detecta el problema de aluminosis.

Marzo de 2011: comienzan los realojos.

Noviembre de 2011: se suscribe el primer convenio. Abarca 42 bloques. Se cuenta con una subvención directa de 19 millones de euros.

Marzo de 2012: se declara nula la subvención de 19 millones al no haber partida presupuestaria. Se inicia un período de inacción administrativa que se prolonga varios años.

Febrero de 2015: Fomento presenta un nuevo borrador de convenio para la denominada Fase I, concretamente para diez bloques.

Julio de 2015: el Ministerio remite un nuevo convenio que supone un cambio sobre lo anterior: define dos subfases -A y B- y la financiación que se compromete es para la primera de ellas.

Noviembre de 2015: se suscribe el nuevo convenio, con una anualidad de 6,5 millones de euros.

Octubre de 2016: se firma otro convenio que completa la financiación de la Fase I.

Octubre de 2017: se aprueba inicialmente el expediente de expropiación y realojo de la Fase I. Se trata de un procedimiento sine qua non para el comienzo de las obras.

Junio de 2018: la Comisión de Seguimiento de Las Chumberas -Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna- se plantea un nuevo cronograma de actuaciones debido a la complejidad del proyecto y que agrupe los convenios suscritos.

Diciembre de 2018: se conoce públicamente que el convenio expira el 31 de diciembre y que los fondos se encuentran en riesgo. Comienza entonces un tira y afloja sobre el futuro de Las Chumberas. Choques entre formaciones políticas, asambleas vecinales...

Octubre de 2019: el Consejo de Ministros deja el camino expedito para la firma de un nuevo convenio que desbloquee la situación.