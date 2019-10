El Estado da cuatro años más a La Laguna para que ejecute la obra de Las Chumberas

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado este viernes "muy positivamente" el que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto por el que concede cuatro años más al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) para ejecutar y justificar las obras de Las Chumberas con la partida de 12 millones de euros que le había transferido a través de un convenio que "ya había acabado".

Torres ha considerado, en declaraciones a los medios, que esta solución que han buscado desde la Abogacía del Estado y el Ministerio de Fomento "alivia a todas esas familias" que se encuentran perjudicadas por la situación de Las Chumberas, así como a las administraciones canarias, además dijo de demostrar que "la mejor manera de conseguir las cosas es negociándolas".

El presidente de Canarias recordó que hace unos años el Gobierno central transfirió 12 millones de euros para atajar el problema de Las Chumberas, para lo que se suscribió un convenio entre Fomento y el Ayuntamiento de La Laguna que recogía que las obras tenían que haber terminado en 2016 la primera fase y en el año 2018 la segunda.

Sin embargo, "no se ejecutaron las obras, no había más salida acorde a ese convenio" porque no existía posibilidad de prórroga y el Gobierno central "había transferido el 100 por 100, los 12 millones de euros", por lo que señaló que "eran otros los que tenían que haber hecho los años anteriores las cosas y no las hicieron y ahora el Gobierno de España ha buscado la solución".

Esto hará que se puedan construir nuevas viviendas, "muchísimo mejores", para casi 200 familias y tras una demolición de un centenar de casas, por lo que felicitó al Gobierno de España, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de La Laguna y especialmente a los vecinos.