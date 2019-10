En directo | Cae el techo del Ateneo de La Laguna por el incendio

El techo del Ateneo ha cedido y en estos momentos se está intentando que el incendio no afecte al resto de plantas del edificio.



El incendio en el Ateneo de La Laguna comenzó a las 15:30 horas y pocos minutos después llegaron al lugar tres camiones del Consorcio Insular de Bomberos y la policía local de La Laguna.



No hay daños personales y los edificios más próximos han sido desalojados por precaución.



Una columna de humo alertó a los vecinos del centro de La Laguna que detectaron así la presencia de un incendio en el Ateneo de La Laguna.



Los bomberos ya trabajan en la extición del fuego, del que por el momento no se conocen más datos. Así lo informó a través de su cuenta de la red social Twitter el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoes) 112.





Recursos de emergencias intervienen en incendio en vivienda en calle Fray Albino, La Laguna #TENERIFE. — 1-1-2 Canarias (@112canarias) October 4, 2019



En el lugar actúan tres cubas del Consorcio Insular de Bomberos de Tenerife, apoyados por la Policía Local de La Laguna, ciudad cuyo centro histórico está declarado Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco