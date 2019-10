Piden otro proceso para desatascar el reglamento de participación

El texto encalló el pasado mandato por el choque entre colectivos vecinales del municipio

La Federación de Asociaciones Los Menceyes ha presentado al Ayuntamiento de La Laguna una propuesta para desatascar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. Se trata de un documento relevante, sobre todo en el ámbito de los colectivos vecinales, pero que terminó bloqueado el pasado mandato por el choque de posturas entre asociaciones. Lo que ahora solicita la entidad presidida por Bruno Santana es que el proceso de actualización de este texto lo lidere "únicamente" la Concejalía de Participación y que se le dé "una óptima publicidad".

Según explicó la organización en un prolijo comunicado remitido a este periódico y que firma su presidente, plantearon al Consistorio el pasado 25 de septiembre que se emplee "la metodología que han llevado a cabo otros ayuntamientos, durante un período máximo de un año y no inferior a seis meses, mediante talleres coordinados por técnicos especialistas en la materia en los centros ciudadanos de La Laguna con la participación de todos los ciudadanos del municipio y de todas las entidades ciudadanas", incluso las no registradas.

Su objetivo último es "elaborar entre todos y en igualdad de condiciones" el texto del nuevo borrador del Reglamento de Participación Ciudadana. Este planteamiento y el de pedir que solo la concejalía del ramo se ponga al frente del proceso se deben a que fue una organización vecinal -la FAV Aguere- la que capitaneó la elaboración del documento.

Más en detalle, la Federación de Asociaciones Los Menceyes inició el "movimiento crítico". Esta y otras ocho entidades cursaron unas aportaciones "que generaron polémica, pues fueron calificadas como un documento nuevo que tiraba por tierra el borrador expuesto". "A las nueve asociaciones se unieron otras catorce más y decidieron presentar un nuevo documento en abril de 2018 para intentar llegar a un consenso, y con las nuevas aportaciones presentadas finalizó el proceso", recordó Santana en la cronología que hizo en el comunicado.

"La Federación de Asociaciones Los Menceyes ve con agrado que la nueva concejala de Participación Ciudadana busque asesoramiento y ayuda en el Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, pero le hubiese gustado saberlo en la reunión que solicitó para hablar del asunto y no a través de la prensa", indicaron desde el colectivo sobre unas recientes declaraciones de la edil Yaiza López. "Ya no pueden decir que es una entidad la que bloquea el proceso de actualización del Reglamento de Participación Ciudadana, porque lo que ahora ha solicitado es lo justo y razonable, pues, tratándose de algo importantísimo como es la participación ciudadana y el reglamento que debe regularla, no debe estar liderado por la FAV Aguere ni atañe únicamente a esta entidad ciudadana", apuntó, antes de hacer extensiva esa responsabilidad a todos los vecinos del municipio.

Un punto concreto del borrador ya redactado sobre el que Santana mostró su preocupación fue el corcerniente a las intervenciones vecinales. "Hoy cualquier persona empadronada en el municipio puede intervenir en el pleno recogiendo 100 firmas, conforme establece el Reglamento de Participación Ciudadana en vigor, aprobado en 1993; el borrador consensuado de 2015 sube la cifra a 150, y la propuesta de borrador presentada por la FAV Aguere en julio de 2017 la eleva a 450", expresó. "Es un ejemplo de las muchas limitaciones que se impondrían con esa propuesta", apostilló.

"Desde la Federación de Asociaciones Los Menceyes no se pretende que se empiece de cero, sino, simplemente, mejorar el trabajo realizado y adaptarlo a los tiempos que corren, y entre todos elaborar un magnífico reglamento de participación ciudadana", se recoge en el comunicado, en el que el directivo de Los Menceyes Jesús Acosta, otro conocido representante vecinal lagunero, sugiere a la FAV Aguere que "no siga insistiendo" y que "acepte un nuevo proceso de participación".