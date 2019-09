Acuerdo para que la Policía Local de La Laguna cobre las horas extra pendientes

El Ayuntamiento de La Laguna y los sindicatos de la Policía Local han alcanzado un acuerdo para que los agentes cobren las horas extra que tienen pendientes, según confirmaron fuentes municipales y sindicales. La deuda se venía acumulando desde el pasado año y crecía cada vez más debido a la falta de efectivos del cuerpo. Tras varias reuniones se ha llegado finalmente a un punto de encuentro, a la espera, eso sí, de que las centrales sindicales reciban las decisiones y el calendario de pagos por escrito.

Las negociaciones entre las partes se han desarrollado con cierta discreción. No en vano, desde algunos sindicatos prefirieron ayer no pronunciarse públicamente. Los consultados señalaron que las citas han sido, entre otras cosas, consecuencia de un malestar que crecía en el cuerpo, debido a que efectivos policiales venían realizando un trabajo adicional que no veían remunerado.

Sí hubo este miércoles un posicionamiento del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STAP), que celebró el "talante" del Consistorio para abordar la situación. Según confirmaron desde esta central sindical, la previsión es que se establezca un cronograma de pagos para ir liquidando lo acumulado y que se calcula que este se prolongará aproximadamente hasta febrero.

"Por el acuerdo y los compromisos de esa reunión, difícilmente se incumpla", confiaron desde el STAP, y recordaron que este problema no había sido resuelto por el anterior gobierno. "Entendemos que es una corporación nueva y que hay que darle una oportunidad", añadieron.

El procedimiento a partir de ahora es cubrir la deuda mediante la habilitación de una partida económica. Lo que sucederá hasta que no se acabe con los pagos, y como quiera que la incorporación de nuevos agentes no será inmediata, es que la cantidad se podría incrementar. Al respecto, al menos desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública entienden clave que no se vuelva a producir un impago de las dimensiones del actual.

Los funcionarios policiales no son los únicos afectados. Es por ello, indicaron desde el STAP, que en la reunión pidieron que también se les abonen las horas extra que les adeudan a otros trabajadores municipales, como es el caso del personal que hizo servicios adicionales en las elecciones.