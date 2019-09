Salud Alto registra una asociación de vecinos para continuar su lucha

La zona pide un polideportivo en buenas condiciones

Los colectivos vecinales de Salud Alto-El Rocío, que hasta ahora operaban sin estar registrados como asociación de vecinos, han decidido dar el paso y crear la entidad SAER. Esta denominación surge de las iniciales de Salud Alto-El Rocío y a consecuencia de las dificultades que encontraron para constituir una organización con ese nombre, debido a que otras utilizaban términos similares.

El objetivo, eso sí, no varía: el fin último de este nuevo colectivo es continuar la lucha de este ámbito del municipio. "Seguiremos con la celebración de fiestas, la colaboración con los vecinos, y la reclamación y reivindicación de todo lo que sea de la zona", manifestó el presidente de SAER, Rodolfo González.

"Nosotros teníamos la comisión de fiestas, la hermandad... pero no una asociación", detalló el dirigente vecinal. "No contábamos nada para registrar las cosas debidamente, por lo que creamos la asociación de vecinos para tener más fuerza y poder llegar a más sitios y hacer más", añadió acerca de un proyecto que tenían en mente desde hacía años, pero con el que no habían dado el paso definitivo para ponerlo en marcha hasta hace seis meses.

Urgencias y el polideportivo

Después de años de demandas y algunos logros, las iniciativas que más preocupan en la actualidad a los vecinos de esta zona es disponer de un servicio de urgencias durante 24 horas en La Cuesta, así como la reforma del polideportivo. "Las obras del servicio de urgencias van bastante avanzadas, pero queremos que se llegue a su fin, no que se realicen los trabajos y que después se tarde un año en poner las dotaciones y el personal", indicó González.

"Otro tema muy importante es el polideportivo, que nunca se ha reformado", lamentó el presidente de la Asociación de Vecinos SAER. "Hace poco, por un convenio, a través del Cabildo de Tenerife, lo pintamos", puntualizó a renglón seguido y antes de relatar que desde 2013 existe un proyecto para la construcción de una infraestructura nueva. La consecuencia de lo anterior es que, al haber planeada una instalación, la actual no ha sido objeto de trabajos a mayor escala. "Nos han dejado con un tema complicado", criticó Rodolfo González, antes de afirmar que poco a poco están contactando con las diferentes concejalías del Ayuntamiento de La Laguna para transmitirles necesidades del lugar.