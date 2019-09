María José Roca: "Es difícil mejorar el servicio cuando La Laguna debe a Titsa 4 millones"

"El gran reto de esta nueva Corporación es lograr que los proveedores vuelvan a tener confianza en nosotros". Ese es tan solo uno de los objetivos de la concejal de Comercio, Turismo y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de La Laguna, María José Roca, quien reconoce que "los procesos abiertos a la ciudadanía conllevan más lentitud pero, aún así, apostaremos por ellos". Esta licenciada en Psicología con experiencia en el Consistorio lagunero defiende a ultranza el uso de la bicicleta y anuncia que, "desde Movilidad Sostenible, apostamos claramente por los carriles bici, pero será un proceso largo".

¿Cómo varía su percepción desde la oposición al Gobierno?

Los cuatro años de oposición nos sirvieron para conocer la casa. Yo era concejal liberada por lo que estaba diariamente en el Ayuntamiento y lo conocía y entendía ya cómo funcionaba y cómo era la manera de trabajar del anterior grupo, con grandes áreas de Gobierno. Pero así es prácticamente imposible tener una dirección política en cada uno de los temas. En ese sentido, es buena la reorganización que hemos llevado a cabo porque, además de darle un aire nuevo al Ayuntamiento, nos centramos en temas en los que la ciudadanía está preocupada.

¿Cuáles han sido sus primeras acciones dentro de Comercio?

Hemos abierto la Mesa de Comercio y trataremos de celebrar reuniones cada mes. Además, hemos invitado a los partidos de la oposición y trataremos temas con total transparencia. A estas reuniones acuden asociaciones comerciales pero a mí me gustaría dar la oportunidad de asistir a todos los comercios que no estén asociados. También me gustaría hacer reuniones por barrios, pero eso nos llevará más tiempo, para empezar en Taco y La Cuesta, que son los barrios que más quejas van a tener con respecto a la gestión de la anterior Corporación porque se les ha dado poca visibilidad en temas de dinamización comercial. Me gustaría recoger todas las propuestas para que aparezcan reflejadas, si no en los presupuestos de 2020, sí en los de 2021.

Hace hincapié en la necesidad de sacar las acciones del casco.

Sí, vamos a tratar de sacar la mayoría de actividades que se hacen en el casco y llevarlas a otras zonas donde históricamente no se ha hecho nada, como la Comarca Nordeste, para que asistan tanto locales como turistas. Tenemos un reto muy importante en ese sentido, y que tiene que ver con desenfocar el turismo del casco. Para eso estamos trabajando con la Universidad de La Laguna, que ya hizo un diagnóstico del turismo en el municipio, y con el que buscamos la forma de acercar a los turistas a las zonas que han sido olvidadas. En ese sentido también vamos a aprobar la ordenanza de venta no sedentaria, que nos permitirá organizar algún mercadillo en otras zonas que no sean el casco, con productos de kilómetro cero. Lo que ya sabemos, por ejemplo, es que este año haremos varias recovitas de Navidad, no solo la del casco, sino que también la llevaremos a La Cuesta y Taco.

Recientemente anunció el impulso del Centro de Interpretación proyectado para el Palacio de Nava. ¿Ya se está trabajando en ese sentido?

En su momento tuvimos noticias de que se iba a abrir un centro de interpretación y que había un proyecto elaborado por la anterior Corporación, pero el proyecto no ha aparecido por ningún lado. Llevo dos semanas de investigación en todas las áreas y no hay nada. Lo único que hemos encontrado es una breve descripción de lo que se pretendía hacer, por lo que se ha convertido en uno de nuestros retos. Pensábamos que había un proyecto elaborado y lo que queríamos era reformularlo porque imaginábamos que estaría centrado en el casco y entendemos que La Laguna entera es rica en patrimonio arqueológico, natural y gastronómico, por lo que queríamos ampliarlo. Queremos estudiar las opciones para abrir al público el Palacio de Nava y nos estamos dejando la piel para que salga adelante porque la riqueza patrimonial que tenemos tiene que estar abierta para el disfrute de la gente. De lo contrario, se terminará perdiendo y destruyendo de no ser utilizado y conservado.

Precisamente dicen que una de las sorpresas preparadas por el Día Mundial del Turismo será la reapertura de este espacio.

Estamos preparando un súper día. Lo celebraremos el día 26 en vez del 25 y estamos trabajando para abrir al público unos 25 espacios del casco histórico, lugares a los que la ciudadanía no tiene libre acceso, por ejemplo, el jardín del Drago ubicado detrás del antiguo convento de Santo Domingo. Con ello queremos mostrar todo lo que podemos recuperar en el municipio, donde tenemos una gran riqueza natural y arqueológica también, aunque iremos potenciándolo todo poco a poco.

Se ha hecho cargo de una nueva área en el organigrama municipal que es la de Movilidad Sostenible. ¿Cuáles serán las líneas de trabajo en este sentido?

Está todo por hacer en movilidad sostenible en el municipio. Por ejemplo, se ha trabajado bastante en la estructura de los carriles bici pero hay que ver en qué punto están todas esas acciones. Además, tenemos que terminar de instalar los aparcabicis en el municipio y poner en marcha, espero que a partir de 2020, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que marque las pautas de esta nueva área porque para mí siempre ha sido muy importante la mejora del transporte público y urbano.

En ese sentido, ¿qué propuestas tiene para mejorar el servicio de Titsa?

Cuando estábamos en la oposición, llevamos muchas mociones al pleno para tratar de mejorar el servicio pero lo que sucede es que hemos descubierto que el Ayuntamiento le debe 3,8 millones a Titsa porque desde 2014 no se le ha pagado. Desde el año 2009 no existe ningún acuerdo para prestar este servicio en el municipio y no fue hasta julio, ya con nuestra nueva Corporación, cuando firmamos un nuevo convenio. Durante todo este tiempo, Titsa ha seguido prestando el servicio en el municipio pero es cierto que es difícil llegar a un acuerdo para que aumente la frecuencia de las líneas cuando se le debe tanto dinero.

¿Qué postura tiene sobre la posible ampliación de la segunda línea del tranvía y su efecto sobre el municipio?

Me gustaría crear un debate ciudadano en este sentido porque hay ciertas decisiones que no se pueden tomar sin conocer la opinión de los vecinos. Nosotros, más que por la ampliación del recorrido del tranvía, optamos por garantizar la mejora del servicio de guaguas de Titsa. Unidas se puede siempre se ha posicionado en este sentido porque requiere menos intervención en el territorio, sobre todo si empezamos a introducir guaguas eléctricas que contaminen menos.