El Ayuntamiento de La Laguna prepara el concurso más caro, el de basura y limpieza

El Ayuntamiento paga 1,3 millones al mes

El Ayuntamiento de La Laguna iniciará en breve el trabajo para sacar a concurso el servicio de limpieza y recogida de basura en el municipio, el más costoso para la Administración pública, y que supone un gasto de 1,3 millones de euros al mes. Es la empresa Urbaser la que ofrece este servicio en la actualidad, aunque el contrato y sus prórrogas están vencidos desde el pasado 31 de octubre. La anterior Corporación lagunera emitió una autorización un día antes del vencimiento de la última prórroga para que Urbaser continuara ofreciendo el servicio y, desde entonces, no se ha hecho nada para iniciar los trámites y sacar adelante este nuevo concurso.

El contrato del servicio de limpieza y recogida de basura se adjudicó a Urbaser por el plazo de ocho años con la posibilidad de ampliarlo durante dos años más con una prórroga. Diez días antes de la fecha de finalización de la prórroga, el anterior Gobierno municipal inició el proceso para poner en marcha la autorización, que se emitió con un informe negativo de la Intervención municipal. El Ayuntamiento sacará adelante este concurso con unas características muy similares al que se encontraba vigente hasta el pasado 31 de octubre: un presupuesto de 150 millones de euros al año para un periodo de ocho años, más otros dos de prórroga.

Además de la irregularidad con la que viene funcionando en la actualidad el servicio de limpieza a través de esa autorización, y con la que el grupo de Gobierno pretende terminar sacando de nuevo a concurso esta gestión, el contrato vencido incluía una cláusula en la que se especificaba que "cuando se venza, la totalidad de la flota revertirá a la entidad municipal". Sin embargo, el Ayuntamiento de La Laguna continúa pagando a Urbaser la mensualidad de 1,3 millones de euros, como si la flota de vehículos fuera aún propiedad de la empresa.

El servicio de limpieza y recogida de basura cuenta con tres aspectos destacados: la flota de vehículos con un alto coste debido a su tecnología y a su gran número; una nutrida plantilla de trabajadores; y un saber hacer por el que el Ayuntamiento ha de recurrir a una empresa externa, ya que tiene las competencias necesarias. Por todo ello, el Consistorio lagunero busca sacar cuanto antes este servicio a licitación, puesto que se trata de un concurso de una gran envergadura económica, con muchas empresas interesadas y que tiene que tener un pliego de condiciones que permita una libre concurrencia.

No obstante, este es tan solo uno de los contratos con los que cuenta el Ayuntamiento de La Laguna funcionando a través de autorizaciones de continuidad. Esta circunstancia se repite con 18 empresas que cuentan con más de 120 informes de levantamiento de reparo. Y es que el actual grupo de Gobierno siempre ha afirmado que han tenido que hacer frente en estos meses a numerosos problemas con la contratación de servicios municipales.

Servicio de grúas

El servicio de grúas es otro de los que funciona en la actualidad con una prórroga. El Ayuntamiento de La Laguna acordó recientemente prorrogar de urgencia este contrato que vencía hoy mismo y cuya empresa concesionaria, Autogrúas Poli, había comunicado hace dos meses su intención de no solicitar una nueva prórroga. Por todo ello, el actual grupo de gobierno acordó en Junta de Gobierno iniciar de inmediato el proceso para la elaboración de los pliegos del nuevo contrato y pactar una prórroga con idénticas condiciones del actual contrato vigente con el contratista. No obstante, no se trata de una autorización de continuidad sino de una prórroga por el tiempo necesario para poder convocar el concurso.