Idaira Afonso: "La Laguna es un lugar abierto, pero hay barreras para el colectivo LGTBI"

Idaira Afonso llega a la Presidencia del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) de La Laguna con mucha ilusión y también con el resto de ser la primera mujer que ocupa el cargo. La concejal de Unidas se puede también se hace cargo de las áreas de Igualdad y LGTBI, que por primera vez tienen una concejalía propia en el municipio. Apuesta por continuar con los proyectos que se han hecho bien durante los últimos años aunque tampoco duda en ponerse crítica cuando habla de "las cosas que se han dejado sin hacer" en las áreas que ahora coordina.

Durante los últimos cuatro año ha sido la concejal de Unidas se puede centrada en la Comarca Nordeste. ¿Qué necesita esa zona?

Es una zona que necesita bastante intervención porque ha estado olvidada los últimos años. Hay que establecer prioridades porque existen necesidades de infraestructuras y transporte. También tenemos por delante el reto de la carretera. Tampoco hay escuelas infantiles en el Nordeste y faltan infraestructuras deportivas. Por último, los vecinos reclaman salas de estudios en Bajamar y en Tejina.

Precisamente Unidas se puede llevaba en su programa electoral varias propuestas para esta zona.

El barranco de Milán está reconocido desde Tegueste y hasta Tejina como uno de los de mayor valor arqueológico de Canarias. Tegueste ya avanza en la protección y difusión de su patrimonio y en La Laguna tendremos que ver cómo y cuándo empezamos a hacerlo porque es importante proteger, conservar y difundir esta riqueza que destaca desde el punto de vista turístico y para la preservación de la historia.

¿Se ven las cosas diferentes ahora en el grupo de Gobierno?

Había ciertas cosas que no podíamos saber desde la oposición. Los temas que estamos teniendo que resolver ahora se deben a que hasta ahora no se ha sabido gestionar. Me atrevería a decir que se han hecho cosas de dudosa reputación y ya tendrá un recorrido que probablemente no me toca a mí valorar. Hay cuestiones que no se estaban haciendo, y es algo que está avalado por el propio personal del Ayuntamiento, así que estamos buscando soluciones.

¿Cómo se enfrenta a la Presidencia del Organismo de Deportes?

Es un reto interesante e ilusionante porque es un área que me apasiona. A través del deporte se pueden conseguir muchas cosas porque es un mecanismo de difusión de valores y gracias al que se pueden afrontar problemas de salud, física y mental. También es un camino para invertir en igualdad y en concienciar a la ciudadanía de muchos valores. Nos hemos encontrado con muchas cosas que resolver pero también tenemos proyectos importantes. Queremos que este área protagonice un trabajo transversal con la Concejalía de Igualdad y LGTBI y apostaremos para que el deporte lagunero se mantenga como referente en Canarias porque a día de hoy somos el municipio con mayor número de instalaciones, de clubes federeados y de pruebas y eso queremos mantenerlo. También nos planteamos el reto de llegar a más población y apoyaremos la práctica de deportes que no son los convencionales. Apostamos por la vida saludable.

¿Qué opina de la política de inversiones que ha realizado el OAD en los últimos tiempos?

Dependiendo de las instalaciones sí se ha realizado una inversión importante pero hay otros trabajos que se han quedado en el tintero, como las renovaciones de césped en algunos campos de fútbol. Esa va a ser una de nuestras prioridades en los nuevos presupuestos municipales. Apostamos por el mantenimiento de las instalaciones para que las inversiones no tengan que ser tan altas y por eso ya estamos visitando los diferentes espacios para priorizar las inversiones de este mandato, aunque es cierto que sería perfecto poder invertir también en nuevas instalaciones.

¿Cuenta con algún proyecto de nueva creación?

Claro, en el Nordeste. Es una demanda de hace años porque, a pesar de ser una zona de costa, hacen falta instalaciones. También hay que apostar por deportes al aire libre en esta zona, que además se presta a ello y para eso hay que aprovechar espacios en zonas estratégicas. Tenemos ideas para Bajamar y Valle de Guerra y también queremos aprovechar el potencial de Anaga, favoreciendo un turismo sostenible y al aire libre, no solo para los que vienen de fuera sino también para que lo practiquen los vecinos.

El nuevo Gobierno ha denunciado diferentes problemas con los contratos de servicios realizados en el anterior mandato. ¿El OAD presenta problemas de este tipo?

Estamos teniendo problemas con el servicio eléctrico porque no se ha gestionado correctamente ese contrato. Por eso se están produciendo cortes de luz en algunas instalaciones y a determinada hora se están teniendo que cerrar al público.

¿De dónde surge la creación de la Concejalía de Igualdad y LGTBI?

Surge del trabajo realizado por Unidas se puede durante los cuatro años de oposición. Detectamos la necesidad a partir del trabajo con los colectivos y creemos que el Ayuntamiento puede hacer mucho más en igualdad, a nivel de educación y concienciación. Por otra parte, con los colectivos LGTBI también nos dimos cuenta de que tienen necesidades a nivel laboral y de participación y, para terminar con esas desigualdades, queremos que estén representados en el Ayuntamiento.

¿Qué papel jugarán los consejos de Igualdad y LGTBI?

Les he trasmitido a los colectivos que a partir de septiembre se convocarán los dos consejos y mi deseo es que sean órganos vinculantes y propositivos. No quiero que se quede solo en una reunión un día concreto sino que se haga un trabajo en profundidad. También apuesto por que en algunas sesiones nos abramos a la ciudadanía.

¿Qué proyecto se plantea para esta nueva Concejalía?

En Igualdad queremos desarrollar el trabajo de los puntos violeta. Necesitamos presupuesto para seguir formando a las comisiones de fiestas de los barrios en los que se instalan estos puntos y queremos llevarlos a más zonas. También tenemos acciones concretas en LGTBI pero ahora contamos con un presupuesto muy limitado.

¿Es La Laguna un municipio abierto en el ámbito LGTBI?

Siempre nos vamos a encontrar casos puntuales de personas abiertamente homófobas pero es verdad que La Laguna, al ser un municipio tan amplio, en el que conviven diferentes culturas y con una universidad, contamos con una mayor visión de aceptación. A través de los propios colectivos sabemos que existen desigualdades y barreras que sobrepasar. Aún nos queda camino por recorrer, también en la igualdad y precisamente la creación de la Concejalía viene de la aceptación de esta realidad porque, aunque todos nos consideremos muy tolerantes, aún queda camino por recorrer. Estamos avanzando como sociedad y también tenemos que apostar como institución.