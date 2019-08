El propietario del Neptuno propone un paso alternativo para acceder al Arenal

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, se reunieron en la mañana de ayer con el nuevo propietario del hotel Neptuno y sus arquitectos para estudiar el proyecto para esta instalación turística y buscar una solución al cierre del acceso a la playa del Arenal. Este corte del paso se produjo a comienzos de semana para iniciar las tareas de desbroce previas a los trabajos de rehabilitación del edificio y han molestado notablemente a los usuarios de la playa. En este sentido, los promotores de la obra propusieron ayer un paso alternativo que estarían incluso dispuestos a habilitar para que los bañistas puedan seguir accediendo a la playa del Arenal.

Los promotores de la reunión valoraron positivamente este encuentro y destacaron la predisposición del Ayuntamiento para apoyar el proyecto de rehabilitación del hotel Neptuno, que incluirá una importante inversión de capital y reactivará el turismo en Bajamar y Punta del Hidalgo. No obstante, recordaron que el inicio de las obras conlleva irremediablemente el cierre permanente del acceso a la playa del Arenal puesto que "no podrá acceder ninguna persona ajena a la obra a todo el perímetro intervenido". A pesar de ello, añadieron que "si el Ayuntamiento decide habilitar algún otro paso, nosotros no tenemos ningún problema en colaborar para habilitarlo, siempre y cuando contemos con las licencias pertinentes de la Administración municipal y de la Dirección General de Costas".

Por su parte, el concejal de Urbanismo lagunero alabó el "proyecto de reactivación de la zona" propuesto por el nuevo dueño de la parcela y expresó "la plena voluntad política del Ayuntamiento para la ejecución de la obra". En cuanto al acceso, Santiago Pérez, recordó que "en un documento presentado por el anterior dueño del hotel en el año 1961, y que se encuentra en el archivo del Ayuntamiento, se menciona la playa 'a la que se llega a través de un camino', por lo que ya se está reconociendo el camino público que existe".

El edil de Urbanismo añadió que "los promotores pusieron sobre la mesa la posibilidad de soterrar el paso de acceso al Arenal para tratar de compaginar el camino con el proyecto de reactivación de la zona". En este caso, "me parece una opción mucho más sustentable" aunque precisó que "es un tema que aún está por diseñar y que hay que estudiar técnicamente. Es una propuesta y aún no se ha hecho un proyecto".