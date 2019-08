Las 'otras' placas franquistas de La Laguna

La lápida franquista de la parroquia de La Concepción de La Laguna no es el único elemento de este tipo que permanece en el municipio. Al menos existen otras dos placas más vinculadas con la dictadura. Mencionadas tangencialmente durante los últimos meses, estas se ubican en la iglesia de Nuestra Señora de El Rosario, en Valle de Guerra, y en el IES La Laboral.

Esas referencias recientes a ellas se debe a que en noviembre comenzó la polémica sobre el tributo a Franco del interior de La Concepción -después de que durante años pasase desapercibido- y a que en las críticas de Unidas se Puede, la formación que mayor rechazo ha expresado a la pervivencia de estos elementos, han citado esas placas, que incumplen la Ley de Memoria Histórica.

La primera de ellas se encuentra en el principal templo de Valle de Guerra, junto a la puerta. "Caídos por Dios y por España / José Antonio Primo de Rivera", recoge la pieza, en la que también figuran otros doce nombres. "Es una inscripción que ensalza a aquellos que participaron en el lado de los golpistas en 1936 y que, evidentemente, tendrá que ser modificada, como ha sucedido en otros municipios, en los que han desparecido por completo esas inscripciones o han sido cambiadas", expresó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y portavoz de Unidas, Rubens Ascanio.

"Este colegio de promoción social de universidades laborales, obra del mutualismo laboral, fue inaugurado en el año 1973 por el excelentísimo señor don Licinio de la Fuente y de la Fuente, ministro de trabajo siendo jefe del Estado español Francisco Franco". Ese es, por su parte, el texto que se encuentra a la entrada del hoy Instituto de Educación Secundaria (IES) La Laboral.

Ascanio indicó recientemente, al ser preguntado por la lápida de La Concepción, que se actuará para tratar de eliminar la de La Laboral, en la línea de lo que desde Unidas reivindicaron en 2017. "Con la Consejería de Educación creo que habrá una línea de diálogo más abierta y más directa", afirmó sobre las acciones previstas para que se proceda a su retirada. "En ella se recuerda la dictadura franquista y sus logros, y creemos que no se corresponde ni con los valores democráticos de una institución académica ni con el momento actual de nuestra sociedad, donde creo que no hay espacio para ensalzar ningún aspecto de la dictadura", manifestó. "Vamos a proponer que desde el Ayuntamiento de La Laguna se traslade un escrito a la Consejería para pedir que se proceda a la retirada de esta placa que, como digo, no tiene lugar a la puerta de un centro educativo de ningún lugar, tampoco de un municipio como el nuestro", sostuvo el concejal lagunero.