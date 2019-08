Valle Colino alberga 337 animales pese a que su capacidad es de 170

El Albergue Comarcal Valle Colino contaba al menos hasta ayer con 337 animales, de los que 218 eran perros y 119, gatos. Sin embargo, la capacidad de la instalación para que sus inquilinos estén "en condiciones" es de entre 160 y 170 "como mucho", según apuntó Adriana Naranjo, presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (Fecapap), que es la entidad que gestiona el centro.

El problema mayor y motivo por el que se han visto "desbordados" son los gatos; de ahí que hagan un llamamiento a la adopción de felinos. "Este año, la reproducción ha sido extraordinaria; por tanto, hemos tenido que acoger a un mayor número de gatos que en años anteriores", detalló Naranjo, antes de afirmar que la capacidad del albergue es "muy limitada". "No hay zonas de cuarentena, todos los espacios son colectivos y hacemos lo imposible para que los gatos que entren nuevos puedan estar aislados el tiempo necesario", enumeró.

Desde el Albergue Valle Colino también realizaron un aviso sobre el punto al que llega la situación: "Hay ahora mismo tal cantidad de gatos que nos va a ser complicado acoger más si no salen en adopción". Y prosiguió: "Por esa razón queríamos hacer un llamamiento para que la gente se anime a adoptar un gato, que, en realidad, tampoco lleva mucho trabajo: es menos que con un perro y no hay que sacarlos a pasear, sino simplemente mantenerlos y llevarlos al veterinario cuando lo requieran", expuso la presidenta de esta asociación, que también, y aunque la situación es menos preocupante en ese otro caso, invitó a la acogida de perros.

Naranjo detalló que no quieren dejar a los felinos en la calle y que, pese a la creencia popular de que estos se defienden en ese entorno mejor que los canes, no es así. "Lo que van a hacer en la calle es multiplicarse y, si no están cuidados y no tienen atención veterinaria, tendrán las enfermedades típicas de los gatos", planteó. Asimismo, puso cifra a las adopciones de animales que lograron durante el pasado año: 1.548.

También existe una segunda solución a largo plazo: la ampliación del albergue. Adriana Naranjo aseveró que se lo han solicitado al Ayuntamiento de La Laguna y que ahora están pendientes de ver "cómo se solventa la situación". "Como el Plan General no está aprobado, el uso del terreno que hay disponible, que es propiedad del Consistorio, tendría que cambiar de uso", precisó.

Preguntado al respecto, el concejal de Salud y Bienestar Animal, José Luis Hernández, mostró su disposición a buscar una salida a esta problemática. Según indicó, tiene previsto abordar con el edil de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, la situación urbanística, así como tratar con el Cabildo su postura con este asunto.