Hacienda propone una modificación presupuestaria de cuatro millones en La Laguna

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna efectuará una modificación presupuestaria de casi cuatro millones de euros en los próximos días ante la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos municipales para el presente año. El concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero, explica que tras esta aprobación, el grupo comenzará a trabajar en los presupuestos municipales para el próximo año. En este sentido adelanta que "con ellos promoveremos proyectos de seguridad, que están bastante bloqueados, y también destacaremos el tema de la vivienda".

El concejal socialista explica que "cada área municipal ya está trabajando en los proyectos futuros que se incluirán en los presupuestos, pero las bases de ejecución estarán adaptadas a nuestro proyecto político, por lo que serán unos presupuestos sociales, en los que se le va a dar una gran importancia a las nuevas dotaciones de personal". El concejal lagunero indica que la modificación presupuestaria de casi cuatro millones de euros se ha realizado "en un tiempo récord y hemos encontrado a todos los funcionarios muy implicados" y adelanta que "desde que aprobemos este aspecto, nos dedicaremos a trabajar en el presupuesto para 2020 al 100%".

De este modo, el grupo de Gobierno efectuará una modificación presupuestaria de casi cuatro millones de euros. Así, en vez de realizar un presupuesto anual, y dado que "no nos daría tiempo llevarlo a cabo y como está bastante avanzada la ejecución presupuestaria de este año, con casi un 78% ejecutado", el concejal de Hacienda explica que "hemos tenido que apostar por la modificación presupuestaria en vez de por un presupuesto nuevo". "El tiempo no nos ampara", sentencia el edil lagunero, quien recuerda que de no llevarse a cabo esta modificación presupuestaria, "las subvenciones nominativas o a los colectivos no podrían pagarse en tiempo y forma".

De este modo, si la celebración del pleno necesario para aprobar esta modificación se celebra en los próximos días, tal y como es deseo del grupo de Gobierno, este montante estaría disponible para su uso por parte de todas las áreas municipales a partir de septiembre. Así, este dinero cubrirá las necesidades que tengan las concejalías hasta final de año.

Marrero da por hecho la aprobación en el pleno de esta modificación presupuestaria puesto que "la oposición sabe exactamente en qué situación han quedado las cuentas del Ayuntamiento tras las elecciones y cuáles son los proyectos que hay que realizar". En este sentido, afirma que, "en el caso de la Concejalía de Fiestas, por ejemplo, tan solo quedaba sin ejecutar un 5,74% del crédito inicial a comienzos de año, cuando se decidió prorrogar el presupuesto de 2019, lo que se traduce en tan solo 100.000 euros para la organización de todas las fiestas del municipio, entre las que se encontraban las fiestas de San Benito y las próximas fiestas del Cristo".

Reconocimiento extrajudicial

El nuevo equipo de Gobierno también tendrá que aprobar próximamente varios expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de más de un millón de euros. Se tratará, por tanto, de dotar de solvencia económica todos aquellos gastos de la Corporación que no han contado con crédito hasta el momento o con los que no se ha seguido el procedimiento adecuado y, por tanto, ha sido necesaria su fiscalización.

Así, en el caso de Fiestas, el nuevo equipo de Gobierno se ha encontrado con facturas sin pagar por un valor de cerca de 600.000 euros: "Es el Área con el que más problemas nos hemos encontrado". Además, en Servicios Municipales también existen facturas por pagar por valor de casi 214.000 euros.

