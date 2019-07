La asociación Casco Histórico de La Laguna creará una comisión del ruido

La asamblea abierta celebrada esta semana por la Asociación de Vecinos Casco Histórico llevó a un análisis pormenorizado de las fiestas en honor de San Benito -el objeto central de la convocatoria-, pero también derivó hacia uno de esos problemas del centro lagunero que desde hace años viene denunciando este colectivo: el excesivo ruido, especialmente cuando se celebran actos. Es por eso que los asistentes decidieron crear una comisión que estudie la situación y trate de darle solución.

Según explicó el presidente de Casco Histórico, Pablo Reyes, en declaraciones a este periódico, uno de los vecinos asistentes planteó la iniciativa y se decidió dar pasos para la puesta en marcha de ese órgano. "Somos conscientes de que todo eso está reglamentado, lo que pasa es que no se hacen cumplir las ordenanzas", lamentó el dirigente vecinal. "Hay un bando de los músicos, una ordenanza de convivencia sobre un montón de temas... y no se cumplen, pero, aun respetándose, tendríamos que atender al uso racional de los espacios, que no sean siempre los mismos", manifestó en relación a que, a menudo, se suelen emplear las mismas zonas para las acciones de dinamización, con los consiguientes perjuicios y molestias para los vecinos de esos puntos.

En el mismo sentido, y sobre el caso concreto del programa de San Benito, consideró "disparatada" y consecuencia de la "falta de coordinación" la coincidencia de la Noche de los Burros, la salida de los coches del Rallye Ciudad de La Laguna y de una fiesta de la cerveza en la plaza de la Catedral, aunque el balance global de los festejos fue bueno. "La cuestión está en que la gente que vive en el casco tiene problemas de ruidos y en compaginar los actos con el vivir en el casco y llegar a unos acuerdos de que la ciudad esté viva pero que se pueda vivir", sintetizó.

"Esa comisión yo creo que también sería un poco una misión de la Comisión de Convivencia, que tiene que empezar a funcionar y que establece la propia Ordenanza de Convivencia", indicó Reyes, que no es la primera vez que pone el foco en la problemática del ruido. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre, y tras otro encuentro -que también se celebró en el Orfeón La Paz, como el de esta semana-, solicitó al consistorio un control más férreo para evitar los ruidos y dijo que se llevarían a cabo mediciones sonoras.

Otro de los principales aspectos abordados durante la reunión celebrada en la sede del Orfeón fue la convocatoria de la denominada Comisión Mixta de Fiestas. "Se piensa que es bueno que exista una comisión mixta, con todas las instituciones, vecinos y colectivos que quieran no solo aportar ideas, sino comprometerse a la mejora de los festejos para hacer algo más participativo", expresó el presidente de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, Pablo Reyes. Ese órgano no sería nuevo, sino que ya existió en el pasado mandato. Reyes indicó que el anterior grupo de gobierno lo puso en marcha, pero que posteriormente dejó de convocarlo. "Desde las fiestas del Cristo pasadas, eso no se ha vuelto a convocar nunca más", manifestó. "Entendemos que su presencia es la mejor manera de entusiasmar; eso lo pensamos allí entre todos los que estábamos, y esperemos que el alcalde lo cumpla", afirmó.