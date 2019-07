La Laguna se compromete a reducir un 40% el CO2 antes de 2030

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna acordó ayer la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) al menos en un 40% "de aquí a 2030". Se trata de un compromiso que se ampliará, "si es posible", a otros gases de efecto invernadero y cuya materialización se buscará "en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables".

El anterior es uno de los puntos destacados de la moción con la que el consistorio se adhirió a la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. El acuerdo, que obtuvo un respaldo unánime, no fue el único de esa materia en la sesión, la primera de carácter ordinario del mandato. Había una segunda moción -en este caso por la vía de urgencia- que también versaba sobre la lucha contra el cambio climático.

De la mano del Pacto de los Alcaldes por el Clima, y además de la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, se le dio el visto bueno a una batería de hasta trece compromisos (algunos de ellos con varios subcompromisos). Llevar a cabo un inventario de emisiones y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático; presentar un plan de acción para el clima y la energía sostenible en un plazo de dos años, o solicitar medidas a los gobiernos nacionales y europeos, así como a otras "partes interesadas", son solamente algunos de los puntos más sobresalientes del texto que fue aprobado.

Según indicó el concejal de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático y Bienestar Animal, José Luis Hernández (Unidas), había una carga tanto "práctica" como "simbólica" en la propuesta, que se enmarca en un campo que tanto el Partido Socialista (PSOE) como Podemos -que está incluido en la coalición de izquierdas lagunera Unidas- han situado en el centro de su discurso. Mientras que Juan Antonio Molina (Cs) manifestó su respaldo a la acción y mostró su deseo en que no se quede en un "listado de cosas", José Alberto Díaz (CC) también apoyó la medida, pero matizó, en respuesta a una afirmación previa de Hernández, que no se trata de un "nuevo rumbo", sino que este ya estaba marcado desde etapas anteriores.

La otra moción, igualmente unánime, supone la aprobación de la Declaración de Emergencia Climática y, con ello, impulsar dinánicas contra el cambio climático. A preguntas de CC, José Luis Hernández sostuvo que la urgencia de la iniciativa venía justificada por su carácter también simbólico, porque el ayuntamiento lagunero sería la primera institución canaria en adoptar esa declaración y por la propuesta en sí misma. Manolo Gómez (PP) tendió la mano al gobierno para futuras acciones de esta naturaleza, y Santiago Pérez (Avante La Laguna) la defendió y la unió a la defensa del suelo agrícola a través del PGO.

Modificaciones de crédito

Dos modificaciones presupuestarias del Organismo Autónomo de Deportes fueron aprobadas ayer: una de 221.000 euros en la modalidad de crédito extraordinario y otra de 492.500 como suplemento de crédito. La primera tiene como objeto la aportación a la amortización anticipada de la deuda y la segunda, la dotación de crédito para poder hacer frente a gastos corrientes. En uno y otro punto hubo choque de posturas entre el grupo de gobierno y CC.

Muvisa y Viciana

Leopoldo Benjumea (CC) realizó una pregunta in voce al término de la sesión sobre cuándo se completará el Consejo de Administración de Muvisa y acerca del nombramiento de su consejero delegado, Nacho Viciana. Santiago Pérez (Avante) le respondió que, efectivamente, el órgano está pendiente de incorporar a sus nuevos integrantes, y defendió a Viciana, al entender que está cualificado y su trabajo no será de carácter técnico, sino ejecutivo. "Y si a usted no le gusta el señor Viciana... con su pan se lo coma", apostilló el edil.