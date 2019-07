Luis Yeray: "Una de nuestras prioridades es aumentar la plantilla de trabajadores municipales"

Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) llegó al Ayuntamiento de La Laguna hace menos de un mes y afirma que lo ha hecho libre de portar ninguna "mochila de rencor". No obstante, su primera crítica llega de la mano del presupuesto municipal, ya que el Ayuntamiento funciona en la actualidad con el del pasado año, que ha sido prorrogado, y eso "nos está impidiendo trabajar con normalidad". A pesar de las dificultades, celebra la llegada socialista al gobierno de las diferentes administraciones canarias y aprovecha la ocasión para decirles al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al candidato a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín, ambos socialistas, que "tenemos un gran reto por delante y que hay que empezar a trabajar desde ya". "Aunque no debería ser así, el progreso de nuestro municipio tiene mucho que ver con las afinidades políticas en las diferentes administraciones y estoy convencido de que el crecimiento del municipio, ahora que las tres administraciones están bajo un mismo color, será mucho mayor", sentencia.

¿En qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento?

Estamos haciendo un trabajo interno económico para conocer el estado en el que se encuentra el Ayuntamiento. Hemos solicitado a las diferentes áreas que estudien su estado económico para hacer una auditoría porque entendemos que es necesario saber dónde se han invertido las diferentes cuantías. Creemos que en los últimos años no han sido del todo transparentes.

Precisamente las auditorías de las cuentas municipales y de la sociedad municipal Muvisa son dos de las primeras medidas que ha anunciado. ¿Qué sospechas tiene?

Queremos conocer en qué estado se encuentra realmente el Ayuntamiento para, a partir de ahí, poder priorizar sabiendo con qué contamos. Queremos implantar ya políticas sociales y para ello necesitamos saber en qué situación se encuentran áreas que para nosotros son relevantes, como Bienestar Social o Servicios Municipales. Es fundamental que esos servicios que se vienen dando en el municipio, no solo se sigan prestando, sino que además sean totalmente eficientes.

Ya se han encontrado con una deuda de 23 millones de euros de facturas sin pagar.

La semana pasada, tras haber solicitado el estado de las cuentas a las diferentes áreas municipales, nos dimos cuenta de que existían un sinfín de facturas sin pagar y que muchos proveedores venían a las puertas de nuestras concejalías pidiendo que se efectuaran los pagos. Todo eso nos puso en alerta y solo fue la antesala de lo que nos hemos encontrado: esos 23 millones de facturas sin pagar desde el año 2010. Hay empresas que incluso han tenido que cerrar por no tener liquidez. Se trata, por ejemplo, de empresas que prestan servicios de mantenimiento y limpieza al Ayuntamiento, y que llevan un retraso en las facturas de casi 1,2 millones de euros. Tienen además un número importante de trabajadores y no los podemos dejar en la estacada, así que la Concejalía de Hacienda, junto con las áreas que cuentan con más cuantías pendientes, ha iniciado un plan de acción para ponernos al corriente de la deuda del Ayuntamiento.

¿Y en que situación se encuentra el pago a proveedores?

No puedo darle los datos actualizados pero sí puedo decirle que cuando llegué al Ayuntamiento me di cuenta de que existe un déficit de personal y que los trabajadores están haciendo un esfuerzo faraónico porque están limitados en cuanto a la cantidad de empleados. La plantilla del Ayuntamiento no se ha actualizado en los últimos diez años y también hay un gran número de expedientes sin tramitar. Por eso nos hemos propuesto favorecer la gestión de todos esos expedientes paralizados a través de un nuevo proceso de fiscalización para gestionar los trámites de contratación y subvenciones para modernizar y avanzar en la gestión diaria del Ayuntamiento. Eso ayudará a que la congestión que vive actualmente la Administración se depure y vayamos adaptándonos a lo que es una gran ciudad como esta.

¿Aumentará por tanto la plantilla de trabajadores municipales en los próximos años?

Es una de nuestras prioridades y esperamos poder contar con una solución antes de final de año.

¿Cuántas personas hacen falta?

Solamente en el ámbito de la Policía Local, que es una de las áreas más relevantes del Ayuntamiento, porque la seguridad de los ciudadanos es lo primero, hay una escasez de unos 70 agentes. Hace unos días firmé finalmente la convocatoria del proceso de selección para 20 nuevos policías locales. También tenemos muy claro que en los próximos meses, en los que se irán jubilando más policías, hay que ir supliendo esas bajas. Pero el problema no está solo ahí sino también en Vías y Obras y en Fiestas. También tenemos carencias de capital humano en los recursos más esenciales del municipio, como los asuntos sociales, y eso no se puede permitir. Aunque también me gustaría destacar la labor que están realizando los funcionarios del Ayuntamiento a pesar del escaso personal.

Muvisa está de actualidad después de que un pleno a comienzos de año aprobara destinar el superávit del Ayuntamiento al pago de la deuda contraída con la sociedad municipal y, más tarde, el anterior alcalde llevó el tema a Fiscalía. ¿Tomará usted cartas en el asunto?

En estos días que llevo en el cargo de alcalde he tratado de tomar conciencia de este asunto. En esa línea, creo que el Ayuntamiento debe respaldar en todo momento la labor de Muvisa porque ahora mismo cuenta con muchas encomiendas y una gran cantidad de trabajo. Sabemos que Muvisa es una herramienta fundamental, no solo para el crecimiento urbanístico del municipio sino también en el ámbito de la vivienda y por eso queremos dotarla de lo necesario para que pueda sacar adelante su trabajo.

¿Qué valoración hace de la gestión que se ha realizado hasta ahora en las urbanizaciones con problemas estructurales en La Laguna?

No soy un político al uso porque no me gusta hablar del pasado. Pero también entiendo que cualquier político ha de ser honesto y puede equivocarse en su toma de decisiones. No obstante, eso está en el pasado, y en el presente lo que hemos hecho es ir a dar la cara ante los vecinos; convocamos una reunión con los representantes vecinales de Las Chumberas y nos encontramos con una situación bastante complicada, con una orden de desalojo para varias viviendas que hemos tenido que ejecutar en los primeros siete días en esta Corporación. Pero, en estas últimas horas, el Consejo de Estado ha firmado esa transaccional famosa que posibilita que el siguiente paso sea ya que el Consejo de Ministros trate este tema para reactivar el trámite del expediente de la actuación singular de Las Chumberas. Los representantes vecinales ya lo saben y eso da pie a que por fin podamos arrancar esta intervención. En este sentido, también nos beneficiaremos de la nueva formación del Gobierno regional, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, y también de la nueva perspectiva que se abre en el Cabildo, con el que podremos abrir una línea oficial y de cercanía. Se nos abren un sinfín de posibilidades conjuntas. La intervención de Las Chumberas hubiese sido una prioridad para cualquier formación política y nosotros vamos a trabajar para que los vecinos cuenten con una solución en estos cuatro años.

¿Cumplirá su compromiso electoral de entregar cien litros de agua a cada vecino?

Lo vamos a cumplir y además anunciaremos más medidas en este sentido porque queremos dar cada vez más apoyo a los vecinos. Estamos convencidos de que la buena labor y predisposición que hemos encontrado en Teidagua dará su resultado en los próximos días y, además, vamos a seguir trabajando en la relación con la empresa porque han mostrado interés en darle continuidad a nuestras políticas. También hemos encontrado predisposición en llevar a cabo infraestructuras que nosotros entendemos indispensables en nuestro municipio, como la desaladora, que es fundamental porque nos daría respaldo para conseguir la autosuficiencia en cuanto al abasto de agua.

En los últimos meses del pasado año, el Ministerio de Defensa cedió finalmente varios acuartelamientos al municipio. ¿Piensa continuar trabajando en la línea del anterior Gobierno municipal en cuanto al futuro para estos espacios?

Tengo por costumbre contrastar todo lo que se dice con un informe o un expediente porque de nada nos vale hablar desde el desconocimiento. Si finalmente esos expedientes demuestran que los espacios han sido cedidos por el Ministerio de Defensa, nosotros trataremos de hacer lo mejor para el municipio. Se trata de zonas bastante grandes y bastante importantes como para hablar de manera baladí sobre lo que se va a construir o no. Lo que sí es seguro es que estudiaremos todas las posibilidades y lo consultaremos con los vecinos porque queremos que el resultado sea consensuado, al igual que todas las infraestructuras de gran calado que se hagan en el municipio a partir de ahora.

El futuro velatorio del Cristo ha sido uno de los proyectos más controvertidos de los últimos meses. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencia en este asunto, esta propuesta ha estado presente en el pleno en varias ocasiones. ¿Cuál es su postura al respecto?

Se trata de un ámbito privado así que se puede decir bien poco. Pero sí que vamos a intentar que esta obra, si finalmente se ejecuta, afecte lo menos posible a los vecinos del municipio. En esa línea de trabajo, hablaremos con los promotores de esta propuesta y trataremos de llegar lo antes posible a un acuerdo para que el servicio afecte lo menos posible a la ciudad.

En los últimos días, y tras el anuncio de la bajada de sueldos del nuevo equipo de Gobierno, se descubrió que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento no estaba actualizado. ¿Hasta que punto se convertirá este aspecto en una prioridad para el nuevo Gobierno?

Apostamos por la búsqueda continuada de la excelencia. En ese sentido, tenemos claro que este Ayuntamiento debe ser lo más transparente posible y lo que ha pasado en los últimos días no se puede permitir. De manera inmediata, hemos solicitado un informe para que se nos indique qué ha sucedido porque entendemos que todo vecino tiene que saber a qué se destina hasta el último céntimo. Además, hoy en día, la tecnología nos obliga a ser transparentes pero también la ciudadanía nos obliga a serlo. Nuestro trabajo va a ser bastante pulcro en este sentido y vamos a dar a conocer cualquier proyecto, propuesta o licencia para que no haya ningún tipo de duda. Venimos a cambiar las cosas desde la política, y entiendo que mucha gente no crea en los políticos, pero nosotros venimos con una propuesta renovadora y totalmente adaptada a los tiempos que vivimos.

¿ Y qué papel jugará la ciudadanía en la gestión?

Dotaremos a los futuros presupuestos de una cuantía para la participación activa de la ciudadanía porque queremos que sean ellos los que digan en qué quieren emplear ese dinero en nuestro municipio. Eso también se hará a través del Portal de Transparencia y se ejecutarán las propuestas más votadas por ellos mismos. Además, nuestro objetivo fundamental es que se hagan realidad durante este mandato.

Las estrategias DUSI de La Cuesta y Taco son dos de las intervenciones más ambiciosas para La Laguna y, aunque las cuantías ya están aprobadas, aún no se ha realizado ninguna intervención.

Una de las primeras decisiones que hemos adoptado tiene que ver con agilizar la recepción de estas subvenciones, que se deben realizar de manera inmediata. Es tan importante sacar adelante la propuesta para poder descongestionar el trámite que será nuestra herramienta para poder hacer las obras que ya tenemos definidas.

¿Quiere decir que estas intervenciones no se han puesto en marcha por la situación en el Ayuntamiento?

Mayoritariamente, creo que sí. Los contratos y subvenciones se congestionan porque los funcionarios están al mil por mil.

¿Qué hará para relanzar la obra del nuevo mercado municipal?

Hemos tenido una primera toma de contacto con los recoveros y les hemos trasladado nuestro interés por conocer cómo está el mercado, desde los servicios hasta los contratos que tienen, así como las deficiencias que existen. Queremos trabajar conjuntamente para crear un plan que nos de tranquilidad mientras vamos haciendo las obras del nuevo mercado. Creemos que el recovero necesita que se le de una respuesta para, mientras, trabajar en el futuro. Ellos me han dicho que durante mucho tiempo les han hablado del futuro mercado mientras han tenido que afrontar una situación calamitosa, y nosotros tenemos que revertir esa situación porque ya han sufrido muchos años de dejadez por un sueño que nunca se ha hecho realidad. Ahora vamos a darles prioridad porque son la cara amable de la ciudad. Tengo la intención de que el mercado sea una realidad este mandato.

Otro gran proyecto con el que cuenta el municipio es la creación de una nueva comisaría para la Policía Local. ¿Aceptará la propuesta realizada por el anterior Gobierno?

La tercera semana en la que he estado al frente del Ayuntamiento visité la comisaría para escuchar de primera mano a los policías. Los agentes me reconocieron que durante mucho tiempo nadie les había preguntado dónde querían que se construyera la comisaría, y yo creo que eso es algo fundamental porque son ellos los que van a usar ese edificio, así que creo que nadie de fuera puede imponer una ubicación y que ellos tienen que opinar. Ese simple detalle viene a cambiar las prácticas que se venían haciendo en el Ayuntamiento porque además queremos poner en valor el trabajo que hace la Policía Local que, para mí, es la joya de la corona porque es el primer escudo que tiene el ciudadano y son el hilo conductor con el Ayuntamiento.

¿Tendrá La Laguna su Plan General de Ordenación en este mandato?

Ya estamos empezando con este tema pero para ello primero tenemos que conocer cómo está el proyecto. Tenemos claro que la ciudadanía no puede estar esperando para tener un plan general otros 15 años. El PGO es importante para el crecimiento del presente y el futuro del municipio y, mientras se aprueba, tenemos que dar respuesta a la ciudadanía. No podemos seguir paralizando actuaciones, así que buscaremos alternativas para hacer de La Laguna un municipio atractivo.