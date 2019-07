San Benito no tiene edad

De tres generaciones distintas, coinciden en la alegría de ser elegidas y defienden la tradición

La Romería Regional de San Benito Abad está representada en esta edición por Haydee, Carla y Antonia. Así se llaman, respectivamente, sus romeras infantil, mayor y de mayores. Elegidas en las galas celebradas días atrás, y aunque pertenecientes a tres generaciones distintas, tienen cosas en común: se muestran contentas con la experiencia vivida días atrás y defienden la tradición.

Carla Rodríguez tiene 18 años y venció en un acto en el que participaron otras 22 jóvenes. "Llevo viviendo esta tradición desde que nací; quedé romera infantil en 2010 y la verdad es que se trata de una experiencia que todo el mundo debería vivir y que, además, creo que ayuda a inculcar a los jóvenes el apoyo de las tradiciones", expresa Carla, que fue vestida por José Ubaldo Hernández de mujer de La Palma.

Rodríguez, que estudiará Fisioterapia el próximo curso, extrae un balance positivo de la ceremonia, y explica que no era nueva en este tipo de certámenes. Sin ir más lejos, el pasado año estuvo en Miss La Laguna, donde fue elegida miss Aguere, y en su infancia resultó ganadora en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz.

La romera infantil, Haydee Perera, también contaba con cierto entrenamiento. Con desparpajo señala que fue romera de Valle de Guerra y que en este otro caso la experiencia fue "bonita". "En la gala tuve unos pocos de nervios, pero bien", manifiesta esta pequeña de 10 años, que afirma que le gustan las romerías. Al cuidado de su traje estaba Alexis González, que la vistió de mujer de Lanzarote con traje de diario.

Otra vestimenta de González la lució Antonia Garrido, la romera de mayores. "Me encantó el sitio en el que se hizo, en el Teatro Leal, y yo, súper contenta, muy feliz", apuntó. "Cuando escuché mi nombre sentí alegría y al mismo tiempo como sorprendida, porque la verdad es que no me lo esperaba", indicó Antonia, también amante de la tradición. Esta vecina de Los Realejos de 60 años fue reina de mayores en la pasada edición del Carnaval de Santa Cruz, si bien prefirió no decirlo antes de la gala de San Benito "porque no quería que eso pudiera interferir y por mis compañeras".

El baile de magos de San Benito se celebrará hoy a partir de las 21:00 horas en el entorno de la plaza de La Concepción. Según informó el Ayuntamiento de La Laguna en una nota, cerca de 400 mesas estaban confirmadas ayer para esta tradicional cita, por lo que desde la Concejalía de Fiestas se esperaba una "participación multitudinaria".La Asociación Cultural y Recreativa Amigos y Romeros de San Benito, la Asociación de Vecinos Casco Histórico de La Laguna y el ayuntamiento tienen en marcha una iniciativa para la decoración de los balcones y ventanas con motivo de la Romería Regional de San Benito Abad. "Con el fin de dar mayor esplendor al desfile y crear un ambiente festivo y tradicional te invitamos a enramar y decorar tu balcón o ventana la semana anterior a la romería", apuntan desde estas entidades en un cartel en el que llaman a la celebración de unas fiestas "más tradicionales y participativas". Precisan que un jurado distinguirá las dos viviendas con balcones o ventanas decorados de la forma "más tradicional y vistosa".