Los vecinos de Las Chumberas piden información de los desalojos

La Comisión de Seguimiento de la Reposición de Las Chumberas registró en el día de ayer un escrito en el Ayuntamiento de La Laguna para solicitar una reunión y abordar la gestión de los desalojos previstos en la urbanización. El concejal de Urbanismo lagunero, Santiago Pérez, anunció el jueves la necesidad de llevar a cabo medidas cautelares en una decena de bloques de esta urbanización ante los problemas generados por la aluminosis. Entre estas acciones se encuentra el desalojo de 77 viviendas. Los vecinos de Las Chumberas lamentaron ayer haber conocido los planes de la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de los medios de comunicación y solicitaron un encuentro con los responsables municipales para informarse al respecto.

A pesar de que se había anunciado que el ayuntamiento se reuniría con los presidentes de las comunidades de vecinos de los bloques afectados en el día de ayer por la mañana, este encuentro no se producirá hasta el lunes por la tarde. Con ello, los vecinos esperan poder conocer los detalles de las inspecciones realizadas a lo largo de los últimos meses por parte de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa), así como los plazos previstos para estos desalojos, aunque Pérez adelantó el jueves que estos se producirían en el plazo máximo de un mes. Los vecinos afirmaron que fue ayer cuando comenzaron a recibir las llamadas formales para comunicarles la celebración de la reunión el lunes y las medidas cautelares que se tomarán a partir de ahora.

Las 77 viviendas con orden de desalojo son pisos que aún no contaban con estos mandatos integrados en la primera fase de las obras de la actuación singular de reposición y reurbanización de Las Chumberas. Se actuará en los diez bloques de la primera fase, con un total de 160 viviendas. De ellas, 83 se encontraban desalojadas ya y ahora se actuará en 77, de las que 31 se encuentran habitadas, 21 no lo están y de las otras 25 no se conoce su situación.

Estas acciones se llevarán a cabo tras las inspecciones oculares puestas en marcha por Muvisa durante los meses de marzo y abril en 29 de los bloques de esta urbanización que, junto al informe emitido por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac) en el mes de febrero, han desembocado en estas medidas cautelares.