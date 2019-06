Los socios de gobierno se comprometen a no apoyar censuras

Los afiliados del PSOE, Unidas y Avante dieron ayer su apoyo a un pacto entre estas tres formaciones políticas. Según explicó el líder de los socialistas laguneros -Luis Yeray Gutiérrez-, la participación en la agrupación local del PSOE estuvo por encima del 50%. De quienes acudieron hasta la sede de la avenida Lucas Vega, el 98,5% respaldó la entente de izquierdas. "Salimos muy contentos; es un paso más antes de la firma del acuerdo", apuntó anoche en declaraciones a este periódico el también secretario general local de esta organización.

Preguntado por las decisiones del PP y Cs sobre el que han denominado "pacto de estabilidad" (que supondría el apoyo de estas dos fuerzas desde fuera del gobierno), señaló, pasadas las 21:00 horas, que todavía no tenían una respuesta. "Esperamos que después de sus reuniones nos comuniquen qué va a pasar", añadió el previsible alcalde.

Asimismo, Unidas y Avante celebraron encuentros. Al respecto, Rubens Ascanio indicó que en el primero de esos partidos hubo un respaldo unánime, y fuentes del segundo confirmaron que los integrantes de esta fuerza de nuevo cuño también le dieron el visto bueno al acuerdo de gobierno.

El Partido Socialista (PSOE), Unidas se Puede y Avante La Laguna presentarán hoy (10:00 horas, La Laguna Gran Hotel) el documento Pacto de progreso para el gobierno del Ayuntamiento de La Laguna 2019-2023. Este texto, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido trabajado durante las últimas semanas y en él destaca el compromiso de sus firmantes de no presentar ni apoyar mociones de censura durante el mandato, así como el acuerdo de no realizar contratos a expulsados de esos partidos políticos.

Se trata de cinco páginas que arrancan exponiendo que la ciudadanía lagunera otorgó su confianza "a una mayoría de las fuerzas progresistas signatarias de este pacto". A continuación se establecen cuatro "principios irrenunciables": la justicia social, el desarrollo sostenible, el enfoque integrado de género, y la estabilidad y buen gobierno.

Los acuerdos se concretan en tres "estipulaciones". En la primera de ellas se recoge que las tres formaciones garantizarán la investidura del candidato socialista a la Alcaldía, Luis Yeray Gutiérrez, "votando favorablemente a la misma", mientras que en la segunda se añaden otras obligaciones: "No presentar moción de censura alguna, ni apoyar a otros grupos políticos que la presenten, durante el mandato 2019-2023", "No suscribir relaciones de servicios (laborales y/o mercantiles) con personas físicas y/o jurídicas expulsadas/os de cualesquiera de los partidos políticos firmantes del presente pacto de gobierno" -lo que parece ir en dirección a Javier Abreu- y que "la Alcaldía no tomará decisiones unilaterales que puedan afectar a la estabilidad del presente acuerdo".

El documento cuenta con un tercer punto con siete líneas políticas para el mandato. Estas giran en torno al estado del bienestar; la actividad económica del municipio; la igualdad; la cultura, el patrimonio y el deporte; el cambio climático y la ordenación del territorio; la modernidad y la eficiencia, y la transparencia y la participación ciudadana.

Las militancias respaldan el pacto

Díaz y CC lamentan la postura de la izquierda

El alcalde en funciones de La Laguna, José Alberto Díaz, lamentó ayer la postura de los partidos de izquierdas. En declaraciones a los medios, el regidor local mostró su rechazo a lo que entiende como un pacto "única y exclusivamente para quitar a CC", e insistió en que esta formación incrementó sus votos y concejales. "Lo que no es de recibo es que acusen de si va a haber un tamayazo o de si vamos a tomar el pleno; nosotros somos una organización política con una militancia bastante fuerte, con presencia en cada uno de los territorios, y siempre hemos llamado, igual que ellos, a nuestros afiliados a los actos que son relevantes, y este lo es", sostuvo. "No estoy esperando ninguna situación de última hora", dijo sobre la opción de un giro inesperado.

También CC en La Laguna envió este jueves una nota criticando "los posicionamientos y actitudes de quienes hablan de altercados e intifadas durante la celebración del pleno del próximo del sábado".