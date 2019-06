Los militantes del PSOE, Unidas y Avante deciden hoy sobre el pacto

La Mesa de Edad del pleno de investidura del sábado -integrada por el concejal de más edad y por el más joven- estará formada por el líder de Avante La Laguna, Santiago Pérez, y por su homólogo de Ciudadanos, Juan Antonio Molina. Así quedó establecido ayer en una reunión preparatoria celebrada entre los máximos responsables de cada uno de los partidos con presencia en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna.

Según explicó Rubens Ascanio (Unidas) al término de la cita, está previsto un dispositivo especial de seguridad, e indicó que no quedó definido cómo será el voto, es decir, si tendrá carácter secreto, nominal u ordinario (a mano alzada). Otro de los puntos abordados fue la ubicación de los ediles durante una sesión que dará comienzo a mediodía y en la que, en principio, la entrada del público se producirá alrededor de las 11:30 o 11:40 horas.

"Creo que van a ser dos fechas para la historia: el viernes, la firma del acuerdo del programa, donde tal vez haya alguna sorpresa añadida, y el sábado, la votación, en la que cualquier escenario que no sea el voto de las 14 personas que conformamos los grupos de progreso sería una anormalidad democrática tremendamente grave y peligrosa", manifestó Ascanio, antes de lamentar los "llamamientos" que desde Coalición han realizado a su militancia para "prácticamente tomar el salón de plenos".

El Partido Socialista (PSOE), Unidas se Puede y Avante La Laguna darán hoy el último paso antes de la previsible firma del pacto de gobierno. Después de las reuniones celebradas por los negociadores, la palabra la tienen ahora los militantes de estas tres formaciones. A continuación, y si todo sigue el guion esperado, será mañana a las 10:00 horas, en un céntrico hotel del casco, cuando den a conocer los pormenores del acuerdo.

En declaraciones a este periódico, el líder de los socialistas laguneros, Luis Yeray Gutiérrez, indicó que el proceso de decisión de los afiliados del PSOE se prolongará entre las 12:00 y las 20:00 horas. "Hemos ampliado los plazos, incluso los que nos proponen los órganos federales, que son de tres horas", precisó. "Con el gran peso de militantes que tenemos y para que pueda participar el mayor número posible, lo que hemos hecho es ampliar los horarios para hacerlo, si cabe, más participativo", señaló.

Este jueves será relevante para el acuerdo de gobierno no solo por el resultado de esa consulta -que también celebrarán las otras organizaciones que han negociado el nuevo ejecutivo-, sino, además, porque hoy está previsto que se conozca la determinación final del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) sobre el documento que han dado en denominar el "pacto de estabilidad", según explicó Gutiérrez. No en vano, la reunión que celebraron ayer PSOE, Unidas y Avante fue para terminar un escrito que tenían previsto entregarles al PP y Cs a lo largo de la tarde para que estos decidiesen su postura.

"Ellos nos han hecho llegar a nosotros una documentación en la que proponen ideas de su programa y que entienden que han de estar reflejadas dentro de ese gran acuerdo marco", detalló el también secretario general de los socialistas laguneros. "Ellos nos dirán si finalmente firmamos este acuerdo o no. En principio, no le hemos dicho que no a ninguna de las ideas que han planteado, por lo que entiendo que acabará esta semana con la rúbrica del pacto y de ese gran acuerdo marco", apuntó.

