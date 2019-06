Una cita para cuidar el planeta

La jornada de cuidado medioambiental en Punta del Hidalgo se completó ayer con la suelta de una tortuga por parte del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo de Tenerife. La acción se desarrolló a partir de las doce del mediodía frente al camping de esta zona costera de La Laguna, donde se congregaron decenas de personas que celebraron que este animal pudiera regresar a su medio natural.

La Tahonilla realiza estas actividades de manera periódica a lo largo de toda la geografía tinerfeña para concienciar sobre la importancia de cuidar el medioambiente y mostrar el trabajo que desarrollan en este centro, en el que conviven numerosas especies animales.

El Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos cuentan este año con sus mejores aliados. Hasta 160 alumnos de los centros de enseñanza de personas adultas de La Laguna se han encargado de que la costa lagunera luzca su mejor cara este fin de semana, con una limpieza de los charcos. Pero esta es tan solo la primera de las muchas limpiezas que esperan poder realizar.

Los voluntarios que se desplazaron a la zona de los charcos de La Punta, entre la Cofradía de Pescadores y la Ermita de San Juanito, se llevaron consigo, tras algo más de una hora de limpieza, seis garrafas llenas de colillas, unos 14 kilos de vidrio y hasta 40 kilos de restos de la construcción, como cemento o hierro. En el lado opuesto destacó la poca cantidad de papel que encontraron los participantes en esta actividad que trata de fomentar el cuidado de la naturaleza.

Así, hasta 160 personas recorrieron en la mañana de ayer la costa de Punta del Hidalgo para dejarla lo más limpia posible. El Centro de Enseñanza de Personas Adultas de La Laguna (CEPA) San Cristóbal fue el organizador de esta actividad, a la que también se sumó el CEPA Comarca Nordeste. Además, otros dos centros de La Gomera y Lanzarote realizaron limpiezas de la costa en sus respectivas Islas, llevando así la concienciación medioambiental por todos los rincones de la geografía canaria.

El director del CEPA San Cristóbal, Manuel Ortiz, explicó ayer, que el centro ha querido unirse a las iniciativas que se vienen desarrollando en numerosos países europeos desde hace meses y que han elegido los viernes como los días perfectos para llevar a cabo acciones de concienciación medioambiental. Ataviado con unos guantes de protección como todos los voluntarios que participaron en esta acción de limpieza, Ortiz explicó que el centro de enseñanza no imparte clases los viernes y por eso han decidido dar forma a esta actividad en positivo, con la que en vez de apostar por la huelga, tal y como se hace en otras partes del mundo, han decidido trabajar para mejorar un poco más el planeta.

Para que todo ello, el CEPA San Cristóbal ha puesto en marcha una página web y ha creado un hashtag, #canariasporelplaneta, con los que darán a conocer las acciones que desarrollen, puesto que esta limpieza de la costa ha sido solo la primera de muchas, y tratarán de que la concienciación sobre la necesidad de mantener el planeta en las mejores condiciones posibles llegue al máximo de personas con su trabajo. Manuel Ortiz adelantó que "pretendemos continuar con estas acciones y coordinarlas con otros centros de adultos de las Islas".

"Nuestra intención es que esto no quede aquí y que podamos transmitir el mensaje ampliamente", indicó el director del centro, quien destacó la importancia de que los alumnos del CEPA adquieran estos conocimientos sobre la concienciación medioambiental puesto que "muchos de ellos están a punto de dar el salto al mundo laboral y pueden mostrar estas enseñanzas en su nuevo círculo de trabajo", explicó Ortiz.

En el día de ayer, la ilusión por participar en esta acción no entendió de edades, y por eso hubo voluntarios de hasta 95 años que no dudaron en ponerse los guantes y recorrer los charcos en busca de la basura que otros depositan. "Esto no es tan solo un movimiento juvenil", sentenció Ortiz. Además, destacaron la importancia de haber elegido un lugar como La Punta para efectuar esta acción puesto que "se trata de una zona muy popular y que desgraciadamente sufre mucho por la basura que dejan tras de sí los visitantes", afirmó Manuel Ortiz, quien destacó además que se trata de una acción de convivencia que ha permitido que los alumnos de los dos CEPA se conozcan entre sí.

Tras más de una hora de limpieza, los participantes depositaron la basura recogida en contenedores específicos, ubicados en un minipunto limpio y, además, analizaron los residuos recogidos para realizar una evaluación del estado en el que se encuentra esta zona de la costa lagunera. Sin embargo, el trabajo no solo tuvo lugar durante la mañana de ayer, en la que este nutrido grupo colonizó los charcos naturales de Punta del Hidalgo.

A lo largo de las últimas semanas, la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se han encargado de dar una nociones básicas a los alumnos de estos dos CEPA para que aprendan a realizar esta limpieza de la forma correcta y mostrándoles la importancia de acciones como esta. Además, tras la cita de ayer, los residuos recogidos a lo largo del recorrido se podrán clasificar en un cuestionario para examinar el impacto que tienen estas basuras sobre el medio natural.

A pesar de que esta acción esta promovida por el CEPA San Cristóbal, las futuras actividades que se lleven a cabo los próximos meses están abiertas al público en general. Por ello, las personas interesadas en obtener más información sobre las acciones de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales pueden hacerlo a través de los teléfonos 922310578 y 638792149. También tienen a su disposición el correo electrónico voluntariadoambiental@idecogestion.net y el perfil de Facebook Participación y voluntariado ambiental Tenerife.

La vuelta a casa de la tortuga