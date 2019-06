Ciudadanos apoyará el pacto de progreso de PSOE, Unidas y Avante

Ciudadanos (Cs) en La Laguna apoya el pacto de progreso defendido por el Partido Socialista (PSOE), Unidas se puede y Avante La Laguna. Así lo afirmó ayer el portavoz socialista, Luis Yeray Gutiérrez, quien protagonizó la primera de las reuniones para establecer las líneas de actuación que llevará a cabo el próximo Gobierno municipal y que previsiblemente estará encabezado por las tres fuerzas políticas de izquierda. El portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, añadió, además, que "Cs manifestó su voluntad de colaborar en todo lo posible en el cambio en La Laguna y, aunque no formará parte del pacto, sí nos mostró su apoyo".

El inminente tripartito de la Corporación municipal estará apoyado por Cs. A pesar de que la formación naranja aún no ha configurado su propia mesa para establecer pactos, y que el partido de Albert Rivera ha rechazado formar gobiernos con Podemos, la presencia del portavoz y concejal electo de Cs en la reunión de ayer, Juan Antonio Molina -quien no obstante no quiso dar declaraciones a este periódico-, da a entender un apoyo claro a esta alianza progresista en La Laguna. Y es que Cs fue la única fuerza lagunera presente en el encuentro además de las tres que previsiblemente firmarán el pacto.

No obstante, PSOE, Unidas se puede y Avante La Laguna ya cuentan con la mayoría absoluta -14 concejales con los siete del PSOE, los cinco de Unidas se puede y los dos de Avante La Laguna- para conformar un gobierno progresista en el Ayuntamiento lagunero. A pesar de ello, Luis Yeray Gutiérrez explicó ayer que "nuestro objetivo es establecer un acuerdo marco, con un proyecto de municipio que sea extensible a todas las fuerzas políticas laguneras y, con ello, dar cabida a que el máximo número de grupos apoyen nuestro proyecto".

De este modo, Luis Yeray Gutiérrez explicó que "a pesar de que convocamos a nuestros encuentros a las fuerzas de progreso, más gente tiene cabida. Cs entiende que puede apoyar nuestro proyecto y también convocamos al Partido Popular pero no acudieron a la reunión porque no quieren dar ningún paso hasta que no se establezca su propia mesa negociadora".

El socialista Luis Yeray Gutiérrez afirmó que el encuentro que tuvo lugar en la tarde de ayer había sido "bastante productivo" y que todos ellos se habían emplazado para una nueva reunión que tendrá lugar esta tarde. De este modo, matizó que este primer acercamiento oficial se ha centrado en establecer los criterios necesarios para crear un gobierno de progreso en La Laguna. Así, se establecieron algunas de las líneas básica de trabajo y, explicó el socialista, "nos hemos dado cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan".

"Hemos puesto en valor los diferentes proyectos y, a partir de ahí, esperamos poder poner en común nuestras prioridades", relató Luis Yeray Gutiérrez, quien recordó que "entre nuestros ejes de acción principales se encuentra la justicia social, las políticas de igualdad de género y la transparencia y el buen gobierno". "Estos son nuestro pilares fundamentales y solo si se secundan podremos suscribir un pacto", sentenció el líder del PSOE.

Rubens Ascanio destacó las "buenas vibraciones" de este primer encuentro oficial y añadió que "nuestro objetivo es marcar la diferencia desde el minuto uno y generar un nuevo tiempo para La Laguna". Hizo hincapié en que "pretendemos llegar a un gran entendimiento entre todos los grupos", lo que "evidencia la soledad de Coalición Canaria en La Laguna". "Mantendremos informados a todos los que quieran estarlo porque creemos que es necesario sumar a todo el mundo a este nuevo tiempo para La Laguna", concluyó el portavoz de Unidas se puede.

Opinión de la militancia

A pesar de que el portavoz de Unidas se puede dio a conocer la pasada semana su deseo de que el pacto se firmara lo antes posible y marcó esta semana como la fecha previsible, Gutiérrez amplió ayer los plazos puesto que, explicó, "cuando lleguemos al acuerdo final, tendremos que darlo a conocer primero a la militancia, que es la que decidirá si le parece bien". En este sentido, explicó que el acuerdo se presentará primero ante la Ejecutiva municipal y, a continuación, ante la militancia socialista lagunera, que dará a conocer su opinión y que decidirá si el pacto propuesta sale adelante. "Nuestro objetivo es poder convocar a la militancia la próxima semana", indicó Luis Yeray Gutiérrez.