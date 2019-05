Insignias a media vida en el ayuntamiento

"De parte del municipio de La Laguna, de sus habitantes, muchas gracias por los servicios prestados". Con esas palabras cerró ayer el alcalde en funciones de La Laguna, José Alberto Díaz, el acto de homenaje a doce trabajadores municipales jubilados, que recibieron insignias al mérito de empleado público en diversas categorías.

Concretamente, los funcionarios recibieron condecoraciones de oro, plata y bronce por haber desarrollado su labor en el consistorio durante períodos, respectivamente, de 35, 25 y 20 años. El reconocimiento de oro fue para Pablo del Cristo Ascanio, María Ángeles Daimiel y Carmen Gloria Salazar; el de plata, para José María Belda, Juan Manuel García, Francisco Jaime Hamad, Enriqueta Roldán y Mercedes Sitjar de Togores, y el de bronce, para Marcos Adrián, Modesto Ramos, Dámaso Antonio Reyes y José Rodríguez.

Se trata de un acuerdo plenario adoptado en octubre de 2018 y al que dio lectura la secretaria, Ana Begoña Merino. Dentro de aquella decisión se encuentran dos funcionarios policiales, que recibirán también, pero en otro acto, la insignia en la categoría de oro: Isidra Candelaria Gil y Lázaro Lorenzo Rodríguez.

Celebrada en el salón de plenos, la cita contó con la presencia de familiares y compañeros. "Agradezco de todo corazón que se hayan acordado de mí", expresó Enriqueta Roldán, jubilada del área de Servicios Económicos, la primera en intervenir. "Fue una etapa maravillosa de mi vida, en la que venía a trabajar con ilusión y con entrega", continuó, antes de resaltar que constituyó "un placer y un privilegio". A continuación se puso ante el micrófono Dámaso Antonio Reyes -de Urbanismo-, que se sumó a los agradecimientos. "Voy a entrenar para remontar y llevarme el próximo año la de oro", bromeó después de haber obtenido la distinción de bronce por 20 años de labor.

Otro de los homenajeados fue Francisco Jaime Hamad, de Seguridad Ciudadana, que destacó el "bonito gesto" que supuso el acto. "¡Vamos, Ángeles!", animaron desde el público a María Ángeles Daimiel para que también dirigiese unas palabras a los asistentes; aunque la emoción del momento apenas permitió esbozar un "muchas gracias a todos" a esta funcionaria, que precisó a la conclusión del acto que su última etapa profesional la desarrolló en Participación Ciudadana pero que previamente trabajó en la Gerencia de Urbanismo y en otras áreas.

El que fuese jefe de Negociado de la Tenencia de Alcaldía de Tejina, Juan Manuel García, al igual que Pablo del Cristo Ascanio, de Tesorería, también tomaron la palabra. "Me alegro de haber llegado hasta aquí y de encontrarme a los compañeros, de los que a algunos hacía tiempo que no los veía", indicó el primero. "A mí solo me queda expresar la enorme satisfacción de haber estado con este grupo humano", afirmó el segundo.

Por su parte, José Alberto Díaz dijo que espera "algún día estar jubilado" y, en referencia a los destinatarios del tributo, consideró que es "un verdadero placer estar al servicio de la gente". "Gracias por el servicio público; han conseguido mantener en el top a este ayuntamiento", prosiguió el político nacionalista, antes de dar paso a la intervención musical de Blanca Casañas, Sergio García y el timplista Benito Cabrera. Con el Gracias a la vida, ese himno humanista de Violeta Parra versionado por otros muchos nombres propios de la música, se despidió el reconocimiento a estos trabajadores tras haber dedicado media vida al Ayuntamiento de La Laguna.