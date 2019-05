Canarias y Madeira 'aterrizan' en La Laguna

El piloto lagunero José María García Maury Verdugo ha captado durante años momentos especiales desde la cabina del avión: paisajes mejorados por unas condiciones meteorológicas determinadas, sombras con belleza, nubes, atardeceres... Y también esos contornos de la georafía insular que solo permiten las tomas aéreas, así como miradas desde lo alto a las zonas urbanizadas. Enfoques infrecuentes, en definitiva. Ahora, su deseo de compartir esas instantáneas lo ha llevado a exponer varias decenas de ellas en la sala con la que cuenta Sinpromi en la calle Marqués de Celada, en La Laguna.

"En mi día a día volando veo cosas maravillosas y siempre he tenido gusto por inmortalizarlas", explica García Maury acerca de cómo surgió la muestra, que puede ser visitada de lunes a jueves de 14:00 a 20:30 horas y los viernes de 9:00 a 14:30. "La idea es compartir estas fotos con la gente que no tiene la oportunidad de ver esto desde la perspectiva en la que yo puedo hacerlo", precisa este piloto con 25 años de trayectoria sobre un proyecto que lleva por título Aquí donde habito.

Concretamente, las fotografías que han aterrizado en esta exposición son fundamentalmente de paisajes canarios, aunque también se pueden contemplar algunas del vecino archipiélago de Madeira. "Hay captados diferentes momentos del día, épocas del año y condiciones meteorológicas diversas", apunta este profesional de la aviación, antes de señalar que el Teide es uno de los "protagonistas principales". No en vano, una de las imágenes más destacadas de la muestra es la sombra del pico más alto de España proyectada sobre La Palma. "Es un momento que solo se da en determinados momentos y si las condiciones meteorológicas lo permiten, y dura apenas dos o tres minutos", puntualiza.

Otra obra que sobresale es la de un arcoíris sobre el aeropuerto de Tenerife Norte. "Fue un momento muy emocionante, en el que tuve la sensación de que me lo habían puesto ahí para que yo pasara por debajo y pudiera aterrizar", recuerda, y añade que una de las características de estas fotografías es que, como ocurre en el caso anterior, transmiten su "emoción". "Otro aspecto trascendente es que las fotos están cargadas de gratitud personal, porque cada vez que yo veo este tipo de momentos doy gracias por estar ahí", manifiesta.

Una tormenta sobre Gran Canaria o una foto captada en la mañana del 1 de enero de este año, volando a El Hierro, son otras de esas imágenes que decidió incorporar a la exposición, aunque su colección personal es bastante más amplia. "Desde antes de volar ya me gustaba la fotografía", indica este piloto de 54 años, que ha ido acumulando instantáneas durante una trayectoria profesional en la que, además de trabajar entre islas, lo ha hecho en destinos internacionales. En ese punto destaca su etapa en la desaparecida aerolínea chárter Futura, los viajes a Islandia y las auroras boreales de las que fue testigo.

"Agradezco a todos los que han tenido la delicadeza de venir y también a aquellos que han adquirido alguna obra, y a los que no han pasado los invito a que lo hagan", expresa José María García Maury Verdugo, que dice "disfrutar profundamente" de lo que hace. "Me gustaría dedicar lo que significa esta muestra a nivel personal a todos aquellos con los que en algún momento he compartido cabina de vuelo, incluidos algunos que ya no se encuentran entre nosotros", agrega. Satisfecho con la acogida que ha tenido esta iniciativa, ya piensa en nuevos proyectos en la misma línea para la segunda mitad de este año.