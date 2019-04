El Mercado San Pablo albergará una tienda y un gimnasio

El inmueble de la calle Herradores en el que estuvo instalado el Mercado San Pablo, uno de los grandes proyectos comerciales de los últimos años en La Laguna, se encamina hacia una nueva actividad comercial. Después del cierre y de problemas derivados del mal resultado que tuvo la recova gurmé, la casona acogerá una tienda deportiva y un gimnasio, según fuentes consultadas.

Como se recordará, la instalación abrió sus puertas a finales de octubre de 2014 en pleno casco lagunero. Aquel inicio se produjo tras un año de espera sobre la fecha inicialmente prevista y con unas expectativas que finalmente no se cumplieron. Su responsable, Pablo Montesinos, contrajo una deuda con los dueños del inmueble y, a pesar del empuje con el que el proyecto había sido puesto en marcha, acabó en cierre.

A partir de entonces comenzó otro camino que no fue sencillo ni para quienes vieron cerrado su negocio ni para la propiedad de la vivienda -la familia Borrella-. No en vano, en noviembre de 2015 se produjo el desalojo y los dueños lograron recuperar el local, si bien los elementos que aún estaban en su interior y que no eran suyos impidieron durante algún tiempo que pudiesen hacer uso de la infraestructura.

Después de aquello empezaron a sonar algunas posibilidades e, incluso, se llegó a publicar que dos supermercados se habían interesado por alquilar la casa. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando una opción ha terminado de cristalizar, con la instalación de ese gimnasio y tienda deportiva.

Este es el último capítulo de una casona que estaba llamada a convertirse en uno de los grandes polos de atracción comercial en el centro histórico. En esa línea, Montesinos llegó a anunciar en su día que se crearían 220 puestos de trabajo directos y 278 indirectos, y destacó que se habían dado de alta 36 empresas exclusivamente para desempeñar allí su actividad. Entre otros problemas que se sucedieron tras abrir sus puertas se encuentra la paralización, por parte de la Gerencia de Urbanismo, de la actividad del mercado al haberse detectado incumplimientos en el establecimiento.

