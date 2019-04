La Policía levanta 41 actas en La Punta por campismo irregular en La Laguna

La Semana Santa dejó 41 actas por casos de campismo irregular en la Punta del Hidalgo. Así lo apuntó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, que precisó que la Policía Local tuvo que actuar tanto por tiendas de campaña como por la presencia de caravanas en horario nocturno o bien en horas diurnas pero con toldos abiertos.

"La gente se quejaba de que las autocaravanas estaban allí y la policía iba y no hacía nada. No es cierto. Los agentes fueron, levantaron actas de aquellos que estaban en una situación no permitida por la norma, y ahora esas actas se tramitarán y llegarán las consecuentes resoluciones por la Dirección General de Costas, porque es la Subdelegación del Gobierno la que sanciona en este aspecto", manifestó el nacionalista en declaraciones a este periódico.

El edil también detalló que las caravanas pueden estacionar en cualquier vía pública. "Lo que está prohibido en la zona de la Punta del Hidalgo, a través de la Ley de Costas, es acampar, tanto con casetas como cuando vas con la autocaravana y esta deja de ser vehículo para convertirse en un vehículo de acampada, es decir, cuando abres toldos, pernoctas en ella...", aclaró en referencia a las situaciones que se dan en el camino de tierra hacia San Juanito, en contraposición a lo que sucede en el campin, donde lo anterior está dentro de lo permitido.

Domínguez admitió que es llamativo lo que establece la normativa. "Puedes estar todo el día estacionado allí y, cuando vayas por la noche a pernoctar, te sales y te aparcas en cualquier otra vía y podrías", señaló. "Es la norma que tenemos; no podemos aplicarla de otra manera y es el problema que estamos teniendo con la Policía Local", continuó.

"Es cierto que ha sido una marabunta de autocaravanas las que han colapsado prácticamente la zona, pero solo podemos actuar de acuerdo a lo que dice la norma; no podemos ir más allá", prosiguió el concejal, que recordó que el pasado verano ya se levantaron "un montón de actas".

Las palabras del edil también dan respuesta a un cartel ubicado al comienzo del camino, en el que se recoge que no se permite la acampada libre, así como tampoco las caravanas y autocaravanas. Esa señalización llevó a que algunos vecinos considerasen que todos los vehículos de este tipo situados en la vía no podían estar allí, algo que solo ocurría en caso de colocar objetos en el exterior o permanecer de noche.

Preocupación por las acampadas en El Arenal

Jonathan Domínguez expresó que, más que el problema de las caravanas, le preocupan los jóvenes que deciden acampar en la playa de El Arenal, entre Bajamar y la Punta del Hidalgo. "Al fin y al cabo, el daño que hace la autocaravana es relativo: es más bien un impacto visual y un problema de convivencia en la zona de la costa, que por eso tenemos que actuar", argumentó el nacionalista, y contrapuso lo anterior con el riesgo de desprendimientos en el acantilado de El Arenal. "Hemos intervenido sacando a los jóvenes que estaban acampando allí", indicó. "Ya no es un tema medioambiental, sino de seguridad", abundó.