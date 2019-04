IR-Verdes solicita a Rodríguez y a Negrín que abandonen sus áreas

El portavoz de IR-Verdes, Jacinto Correa, solicitó ayer a las concejalas Soledad Negrín y María Ángeles Rodríguez, que anunciaron su salida del PSOE hace varias semanas para formar su propio grupo, Alternativa Socialista El Rosario (ASER), "que renuncien a sus áreas de gobierno". En un comunicado emitido por el partido rosariero, el portavoz explica que la Mesa Local de IR-Verdes entiende que "precisamente por las buenas relaciones que han existido durante estos años, deben ser consecuentes con las decisiones tomadas" y lamentó que muchas de estas resoluciones "no se comunicaron previamente al alcalde o lo hicieron apenas un día antes a su salida pública en medios de comunicación, ni siquiera por responsabilidad ante lo que pudieran afectar al pacto de Gobierno".

IR-Verdes consideró que "lo deseable, cuando un cargo público abandona el partido político por el que fue electo, es entregar su acta por dignidad, aunque, por supuesto, la decisión la debe tomar cada cual en conciencia". El comunicado emitido ayer añadía que "por coherencia política, no vamos a permitir que se acuse a IR-Verdes de sustentar un gobierno gracias al apoyo de dos concejalas que se han convertido en tránsfugas por decisión propia". Asimismo, la formación rosariera consideró que "no nos corresponde a IR-Verdes juzgar las decisiones tomadas en el seno de otras formaciones políticas pero sí creemos imprescindible dejar meridianamente claros nuestros posicionamientos para disipar cualquier género de duda al respecto".

IR-Verdes no dudó en considerar a Soledad Negrín y María Ángeles Rodríguez "tránsfugas" y sentenció en su comunicado que "el transfuguismo no es el camino, ni el ejemplo a la ciudadanía". La formación añadió en el comunicado, además, que "no entendemos cómo Sí Se Puede, nuestro principal socio de Gobierno desde el comienzo del mandato, y que también ha sufrido el transfuguismo político en sus filas, ha decidido ahora integrar en su próxima lista electoral a las dos concejalas tránsfugas, una decisión que, nos tememos, pondrá en entredicho la coherencia del discurso del Gobierno local".

el rosario

