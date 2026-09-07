Las Jornadas Colombinas homenajean a los migrantes fallecidos en el océano

La Gomera homenajeó ayer a los migrantes fallecidos en el mar en el 534 aniversario de la partida de Cristóbal Colón desde la bahía de San Sebastián rumbo a América. En el día grande de las Jornadas Colombinas, el médico especialista en Medicina Legal y Forense a cargo de la conferencia oficial, Francisco Etxeberria Gabilondo, pidió respeto hacia los derechos humanos y reinvidicó el papel que juegan los forenses para «aportar objetividad y resolver para de las incógnitas de la historia».

Etxeberria fue el encargado de inaugurar el acto institucional de la LXV edición de las Jornadas Colombinas, celebrado en la Plaza de la Iglesia Nuestra Señora de La Asunción, con la firma del Libro de Honor. Tras el tradicional izado de banderas y la interpretación de los himnos oficiales, los asistentes recordaron a quienes perdieron la vida en el mar, así como a inmigrantes y emigrantes. Bajo el lema Tras las huellas de la Historia. El valor de la democracia, la cita propuso una reflexión sobre la necesidad de conocer y preservar la memoria histórica, fortalecer la convivencia y proteger las libertades ante la desinformación, la polarización y la pérdida de confianza en las instituciones.

El encuentro reunió al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo; al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana; y la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla. Asimismo, tuvo como conferenciante oficial a Francisco Etxeberria Gabilondo.

El presidente de Canarias destacó el valor de La Gomera como «tierra de partida y de encuentro» y señaló que las Fiestas Colombinas no solo constituyen una oportunidad para mirar al pasado desde la responsabilidad, sino que también son una oportunidad para reafirmar los valores que sostienen la convivencia democrática. Además, el dirigente recordó el papel de la Isla como protagonista de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia y celebró que hoy vuelva a ser lugar de encuentro y reflexión. «La memoria democrática no es un ejercicio de nostalgia, sino un compromiso con el presente y con las generaciones que vendrán», afirmó.

En este sentido, reivindicó el diálogo, la escucha y la búsqueda de acuerdos como principios que Canarias debe preservar frente a un contexto internacional marcado por la polarización y el cuestionamiento de derechos y libertades. Clavijo también repasó los avances realizados en Canarias para «recuperar la verdad y la dignidad de quienes fueron silenciados», así como el trabajo científico y humano que permite ofrecer respuestas a familias que llevan décadas esperándolas.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera subrayó que la democracia es una construcción colectiva que exige cuidado permanente: «Es libertad, pero también respeto, justicia y confianza». Así, advirtió que los derechos no son irreversibles y pueden debilitarse cuando se deteriora la confianza pública y el diálogo deja paso al enfrentamiento.

Las Jornadas Colombinas, apuntó Curbelo, son un espacio para pensar, escuchar y debatir con serenidad desde una isla que ha sido cruce de rutas y culturas durante más de cinco siglos. «Una democracia sólida no necesita ciudadanos que piensen igual, sino ciudadanos capaces de convivir desde la diferencia», detalló. Frente a la polarización y la descalificación, reivindicó la cultura del diálogo, el consenso y una política orientada a resolver problemas y servir al interés general.

Durante su discurso, también vinculó la calidad democrática con la capacidad de las instituciones para mejorar la vida cotidiana y señaló que la democracia se hace tangible cuando garantiza una sanidad y una educación de calidad, oportunidades para los jóvenes, vivienda y empleo, cuidados dignos para las personas mayores, protección para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y una justicia que responda con igualdad, cercanía y transparencia.

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Las Jornadas Colombinas continúan esta semana con una agenda de eventos que tiene la música como gran protagonista. El Auditorio Insular de La Gomera acoge, durante el día de hoy y mañana, la III edición del Ciclo Colombino de Conciertos de Piano, con las actuaciones de Cristina Rodríguez Pastor y Laura Gordo Gil.