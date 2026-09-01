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El Cabildo de La Gomera invierte 3,7 millones en protección forestal y crea 190 empleos

El nuevo servicio integral de protección forestal y gestión ambiental optimiza la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad.

Unos senderistas transitan por un camino de La Gomera.

Unos senderistas transitan por un camino de La Gomera. / E.D.

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Jorge Dávila

Jorge Dávila

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha un nuevo servicio integral de protección forestal, gestión de material combustible y conservación de la biodiversidad, una actuación que supone una inversión de 3,7 millones de euros y que permitirá generar cerca de 190 puestos de trabajo entre personal técnico y equipos de campo.

La iniciativa, impulsada por la Corporación insular y desarrollada mediante una encomienda a la empresa pública Gesplan, permitirá reforzar la intervención directa sobre el territorio y concentrar los esfuerzos en la prevención de incendios, la reducción de riesgos ambientales, la conservación de los espacios naturales y la protección de la biodiversidad.

El presidente del Cabildo de La Gomera destacó que esta actuación responde a la necesidad de seguir fortaleciendo la gestión y el mantenimiento del territorio insular, al tiempo que genera actividad económica y nuevas oportunidades laborales.

Prevenir los incendios

"Con esta iniciativa reforzamos de manera significativa los recursos destinados al cuidado, la conservación y la protección de nuestro territorio, con actuaciones dirigidas a prevenir incendios, reducir situaciones de riesgo y preservar nuestros espacios naturales, el paisaje y la biodiversidad", señaló.

"Con esta iniciativa reforzamos de manera significativa los recursos destinados al cuidado, la conservación y la protección de nuestro territorio, con actuaciones dirigidas a prevenir incendios, reducir situaciones de riesgo y preservar nuestros espacios naturales, el paisaje y la biodiversidad"

Casimiro Curbelo

— Presidente del Cabildo de La Gomera

Nuevos puestos de trabajo

El presidente insular incidió, además, en la dimensión socioeconómica del proyecto, que permitirá incorporar a cerca de 190 personas a las diferentes tareas previstas. "Esta actuación también tiene una importante dimensión social, ya que permitirá generar cerca de 190 puestos de trabajo entre personal técnico y equipos de campo. De esta manera, vinculamos la protección y mejora de nuestro entorno con la creación de oportunidades laborales y actividad económica en La Gomera", afirmó.

El nuevo servicio permitirá al Cabildo desarrollar una estrategia de intervención integral y planificada en áreas consideradas prioritarias por sus características ambientales o por su exposición a riesgos.

Los trabajos se extenderán por el conjunto del territorio insular, con especial atención a las zonas con una mayor acumulación de combustible vegetal, los espacios de interfaz urbano-forestal, los enclaves de alto valor ambiental y aquellos puntos afectados por procesos de degradación ambiental o paisajística.

Evitar la propagación del fuego

La actuación persigue reducir la carga y continuidad de la vegetación susceptible de favorecer la propagación de incendios, mejorar la resiliencia de los ecosistemas y reforzar la seguridad de la población y de las infraestructuras ubicadas en entornos forestales.

Entre las principales actuaciones previstas figuran los tratamientos selvícolas y trabajos de prevención de incendios, mediante la gestión y reducción del combustible vegetal en enclaves estratégicos. Estas labores tendrán especial incidencia en las zonas próximas a viviendas, equipamientos e infraestructuras.

El programa contempla también la limpieza y acondicionamiento de cauces de barrancos, cañadas y nacientes, así como actuaciones destinadas a reforzar la protección de los núcleos de población, especialmente en aquellos puntos donde las áreas habitadas mantienen un contacto directo con las zonas forestales.

Actuaciones en caminos, senderos y miradores

El Cabildo incluirá dentro de este despliegue trabajos de limpieza y mejora de caminos y accesos a las áreas de intervención, además de actuaciones de conservación y mantenimiento de miradores vinculados a la red de senderos.

Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad y contribuirán al mantenimiento de espacios de especial relevancia paisajística y vinculados al uso público del territorio.

La conservación de la biodiversidad será otro de los ámbitos prioritarios. El servicio contempla repoblaciones, restauración vegetal y control y eliminación de especies exóticas, actuaciones dirigidas a favorecer la recuperación de los ecosistemas y preservar las especies y hábitats propios de La Gomera.

A este conjunto de trabajos se incorporarán también actuaciones de conservación y mantenimiento del patrimonio natural y cultural, apoyo a diferentes servicios públicos y recogida de residuos sólidos urbanos en espacios naturales y zonas de intervención.

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Con este despliegue, el Cabildo de La Gomera refuerza su capacidad de actuación directa sobre el territorio, combinando prevención y conservación ambiental con la generación de empleo y actividad económica. La inversión de 3,7 millones permitirá abordar de forma coordinada trabajos destinados a mejorar la seguridad frente al riesgo de incendios, recuperar espacios degradados y preservar los valores naturales y paisajísticos que caracterizan a la Isla.

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