Cortes intermitentes en dos carreteras de La Gomera por trabajos de señalización horizontal

El Cabildo de La Gomera ha informado este jueves de que se producirán cortes intermitentes de tráfico en la carretera GM-2, entre los puntos kilométricos 27+000 y 15+000, y en la CV-11, en el tramo Pajaritos–Paredes, con motivo de la ejecución de trabajos de señalización horizontal en ambas vías.

Las actuaciones comenzarán este jueves con trabajos nocturnos destinados a la pintura del eje de la calzada en la GM-2, desde el PK 27+000 hasta el PK 15+000, así como en la CV-11 (Pajaritos–Paredes), según indica la corporación insular en un comunicado en el que precisa que las labores se desarrollarán entre las 21:00 horas y las 08:00 horas del día siguiente.

Asimismo, durante el sábado 22 y el domingo 23 de agosto se llevarán a cabo los trabajos correspondientes a la pintura de la simbología horizontal de la calzada, entre la que se incluyen flechas, indicaciones de velocidad y demás marcas viales, en estas mismas carreteras. En ambos casos, las actuaciones se realizarán entre las 07:00 y las 14:00 horas.

Cortes intermitentes

Durante el desarrollo de los trabajos será necesario realizar cortes intermitentes de la circulación para garantizar la correcta ejecución de las labores y la seguridad tanto de los operarios como de los usuarios de las vías.

Para minimizar las afecciones al tráfico, se dispondrá de personal señalista encargado de regular el paso de vehículos, además de instalarse la señalización provisional necesaria en los tramos afectados.

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El Cabildo solicita a los conductores que circulen por estas carreteras que extremen la precaución, respeten la señalización instalada y sigan en todo momento las indicaciones del personal encargado de la regulación del tráfico, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de los usuarios ante las posibles molestias ocasionadas por estos trabajos de mejora de la seguridad vial.