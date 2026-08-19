Más de 2.000 estudiantes de La Gomera tendrán libros de texto gratis
La institución insular busca garantizar la igualdad de oportunidades y que ningún estudiante encuentre dificultades para acceder a los materiales necesarios para su formación
El Cabildo de La Gomera facilitará, en un nuevo curso escolar, la adquisición de los libros de texto a más de 2.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias que cursan sus estudios en los centros educativos de la isla.
El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subraya en un comunicado que esta medida responde al compromiso de la institución insular con la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
"Nuestro objetivo es que ningún estudiante encuentre dificultades para disponer de los recursos necesarios para su formación. Con esta iniciativa acompañamos a las familias y garantizamos que el alumnado pueda comenzar el curso con el material que necesita", afirma.
Iniciativa consolidada
El Cabildo de La Gomera lleva más de dos décadas desarrollando con fondos propios esta iniciativa dirigida a todo el alumnado de los niveles educativos obligatorios, sin distinción en función de la situación económica familiar.
Además de estas ayudas, la corporación insular reparte becas de estudio, que este año han incluido cuantías específicas para ayuda al alquiler. También tiene habilitadas otras ayudas vinculadas a los programas de movilidad Erasmus y SICUE.
La consejera insular de Educación, Rosa Elena García, destaca la coordinación mantenida con los centros educativos para ajustar el servicio a sus necesidades reales.
"Son los propios equipos directivos los que trasladan qué materiales requiere el alumnado, lo que nos permite organizar la adquisición de forma eficaz y atender las particularidades de cada centro", explica.
Sistema de préstamo
Los libros se distribuyen mediante un sistema de préstamo que favorece su reutilización durante varios cursos.
"Además de asegurar que el material llegue al alumnado, este modelo permite aprovechar mejor los recursos y fomentar un uso responsable de los libros", subraya.
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