El Cabildo de La Gomera informa del corte de la CV-14 de El Rejo este miércoles por trabajos de estabilización
Este medida se adopta con motivo de los trabajos de estabilización del talud de la carretera
J.D.
El Cabildo de La Gomera informa de que este miércoles, 19 de agosto, se procederá al corte total al tráfico de la carretera CV-14 de El Rejo, en el término municipal de Hermigua, entre las 07:00 y las 13:00 horas, con motivo de los trabajos que se desarrollan a la altura del punto kilométrico 1+600. El acceso al caserío de El Cedro está garantizado a través del cruce de la CV-14 con la GM-2.
Estabilización del talud
Esta medida se adopta en el marco de las actuaciones de emergencia que se llevan a cabo en la CV-14, concretamente para continuar con los trabajos de estabilización del talud situado en el margen de la carretera.
Las labores previstas contemplan la colocación de malla de triple torsión y otros elementos de protección. Debido a la altura y pendiente del talud, es necesario utilizar una grúa para elevar materiales.
Las dimensiones de la maquinaria obligan a ocupar la totalidad de la superficie de la calzada, por lo que se interrumpe la circulación con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos
Las dimensiones de la maquinaria obligan a ocupar la totalidad de la superficie de la calzada, por lo que se interrumpe la circulación con el objetivo de garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.
Planificar los desplazamientos
Desde la Institución insular se pide a los usuarios de la carretera que tengan en cuenta esta restricción de carácter temporal a la hora de planificar sus desplazamientos y agradece la comprensión ante las molestias que puedan ocasionar los trabajos dirigidos a mejorar la seguridad de la vía.
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