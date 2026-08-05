La Oficina de Proyectos Estratégicos y el Cabildo de La Gomera exploran nuevas iniciativas estratégicas en la isla

El director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, mantuvieron un encuentro de trabajo en la sede de la institución insular, en San Sebastián de La Gomera, acompañados por sus respectivos equipos técnicos, con el objetivo de presentar la Oficina de Proyectos Estratégicos y explorar posibles líneas de colaboración para impulsar iniciativas de carácter estratégico en la isla.

Durante la reunión, la directora de la OPE, Elvira Balguerías, expuso las funciones de este órgano, adscrito a Proexca, como instrumento de apoyo a las administraciones públicas para facilitar la identificación, coordinación y aceleración de proyectos estratégicos para Canarias.

Asimismo, el Cabildo de La Gomera, a través de su vicepresidente primero, Adasat Reyes, presentó las principales acciones que se están desarrollando en la isla y que contribuyen a reforzar el posicionamiento que ya tienen en ámbitos como la innovación, la tecnología, la industria aeroespacial y la diversificación del modelo productivo.

Algunas de las iniciativas puestas en valor fueron el proyecto AWES (sistemas de energía eólica aerotransportada), la base de operaciones de drones energéticos en Valle Gran Rey, el corredor sanitario para mejorar los tiempos de respuesta asistencial y el proyecto Rockoon de lanzamientos estratosféricos mediante globos.

David Pérez-Dionis señaló que «uno de los objetivos de la Oficina consiste en apoyar a las administraciones públicas insulares para facilitar la puesta en marcha de proyectos estratégicos en las distintas islas. La Gomera reúne iniciativas muy relevantes y existe un amplio margen para seguir colaborando en el desarrollo de nuevos programas».

Por su parte, Casimiro Curbelo destacó que «este primer encuentro permite abrir un espacio de trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias para seguir impulsando planes que contribuyan a diversificar la economía insular y generar nuevas oportunidades de desarrollo para La Gomera».

La reunión sirvió para establecer un primer marco de colaboración entre las dos partes y compartir una visión común sobre el potencial de la isla como territorio idóneo para el desarrollo de iniciativas innovadoras y estratégicas que contribuyan al crecimiento económico y social de Canarias.

Noticias relacionadas

La Gomera cuenta actualmente con siete proyectos declarados estratégicos a través del programa Sandbox Aeroespacial.