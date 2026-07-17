Parece sacada de la Edad Media, pero está en Canarias: la torre del siglo XV que domina San Sebastián de La Gomera

En pleno centro de San Sebastián de La Gomera se levanta una construcción que parece trasladada desde la Europa medieval. La Torre del Conde, levantada en el siglo XV, es uno de los grandes símbolos históricos de la isla y una de las pocas fortificaciones medievales que todavía permanecen en pie en Canarias.

La construcción fue ordenada por Hernán Peraza el Viejo entre 1445 y 1450, en una época en la que La Gomera se encontraba inmersa en los procesos de conquista y colonización del archipiélago. Su función inicial fue defensiva. La torre servía como punto de control y refugio para los señores de la isla en un periodo marcado por los enfrentamientos entre los nuevos pobladores y los habitantes originarios de La Gomera.

Con sus gruesos muros y su estructura preparada para resistir ataques, la fortaleza se convirtió en una pieza clave dentro del sistema defensivo de San Sebastián.

El refugio durante una de las grandes rebeliones de La Gomera

Uno de los episodios más conocidos de su historia ocurrió en 1488, tras la muerte de Hernán Peraza el Joven. Durante el levantamiento de los gomeros, su viuda, Beatriz de Bobadilla, se refugió en la Torre del Conde junto a sus hijos y varios vecinos para protegerse del conflicto que sacudió la isla.

Aquel episodio convirtió a la torre en uno de los escenarios históricos más importantes de La Gomera y en un testigo directo de una etapa decisiva del pasado del archipiélago.

De fortaleza militar a símbolo de La Gomera

Con el paso del tiempo, la Torre del Conde perdió su función defensiva original. En el siglo XVI, las necesidades militares cambiaron y la isla comenzó a construir otras fortalezas adaptadas a la amenaza de los ataques piratas.

La torre fue utilizada posteriormente para distintos fines, entre ellos almacén y polvorín, además de sufrir varias restauraciones a lo largo de los siglos para conservar su estructura.

Imagen de unas rosas blancas, junto a la Torre del Conde / E.D.

Hoy, la Torre del Conde es uno de los lugares más visitados de San Sebastián de La Gomera. Rodeada por el parque que lleva su mismo nombre, se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan conocer la historia de la isla.

Su interior puede visitarse y permite descubrir una construcción que ha sobrevivido casi seis siglos de cambios, conflictos y transformaciones, manteniendo su aspecto de fortaleza medieval en pleno corazón de Canarias.