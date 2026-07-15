El municipio gomero de Vallehermoso impulsa la mejora de la seguridad de la presa de La Encantadora

El Ayuntamiento de Vallehermoso avanza en el proyecto de mejora de la seguridad de la presa de La Encantadora con una visita técnica en la que participaron responsables del Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, la Comunidad de Regantes y el equipo redactor.

La actuación, promovida por la Consejería de Agricultura, se desarrollará en dos fases e incluirá la adecuación de instalaciones, la sustitución de válvulas, la mejora de los sistemas de desagüe y la instalación de un escudo de protección. El proyecto reforzará la seguridad del embalse y de los núcleos situados aguas abajo, como El Ingenio y Macayo.

Durante la visita se revisaron las diferentes intervenciones contempladas en el proyecto, que se desarrollarán en dos fases. La primera estará centrada en la mejora de las condiciones de seguridad del entorno de la presa y en la adecuación de varias de sus instalaciones, actuaciones consideradas prioritarias para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura hidráulica.

La segunda fase, de mayor complejidad técnica, se ejecutará cuando las condiciones de almacenamiento del embalse lo permitan. Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución de las válvulas existentes, la adecuación de los sistemas de desagüe y vaciado para adaptarlos a la normativa vigente, así como la instalación de un escudo de protección en la pared de la presa.

La actuación permitirá reforzar la seguridad de una infraestructura estratégica para Vallehermoso, garantizando su correcto funcionamiento y adaptándola a las exigencias técnicas actuales. Asimismo, contribuirá a mejorar la protección de las zonas situadas aguas abajo del embalse, teniendo en cuenta que el recorrido natural de evacuación discurre por el barranco principal y afecta a núcleos poblacionales como El Ingenio y Macayo.

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha destacado la importancia de este proyecto, impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, al tratarse de una actuación prioritaria para garantizar la seguridad de la presa y de su entorno, reforzando además la coordinación entre las distintas administraciones y entidades implicadas.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y el trabajo conjunto del Gobierno de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, la Comunidad de Regantes y el resto de equipos técnicos que participan en el desarrollo de este proyecto, reafirmando el compromiso común de seguir impulsando actuaciones que mejoren la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio.