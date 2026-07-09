La Gomera inicia la distribución de ayudas a los venezolanos afectados por los terremotos

El Cabildo de La Gomera ha iniciado la distribución de las primeras ayudas destinadas a los venezolanos afectados por los terremotos registrados en el país, con especial atención a los ciudadanos gomeros y descendientes residentes en las zonas más castigadas por la emergencia.

La actuación se está desarrollando a través de la Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera y en coordinación directa con la Corporación insular, tras la elaboración de un diagnóstico inicial que ha permitido identificar a las personas afectadas, evaluar sus necesidades más urgentes y comenzar, desde esta misma semana, el reparto de recursos básicos.

Las primeras ayudas están llegando principalmente a ciudadanos gomeros residentes en La Guaira, considerada una de las zonas cero de los terremotos, según ha informado este jueves la institución insular en un comunicado. En los próximos días el dispositivo de atención se irá extendiendo a otros puntos de Venezuela, con el objetivo de dar cobertura al mayor número posible de personas afectadas vinculadas a la isla.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subraya que la situación que se vive en Venezuela "es un drama sin precedentes" y apela a la responsabilidad de todas las administraciones para mantener una respuesta continuada ante la magnitud de la tragedia.

"Toda la ayuda que podamos hacer desde el ámbito internacional, desde Canarias y desde La Gomera es necesaria", afirma, al tiempo que recuerda "los profundos vínculos históricos, familiares y sociales" que unen a La Gomera con Venezuela, un país al que emigraron miles de canarios durante décadas.

"Canarias es una comunidad autónoma de migrantes. Muchas familias gomeras tienen o han tenido familiares en Venezuela, y por eso esta situación también la sentimos como propia", señala. En este sentido, el presidente insular explica que el Cabildo mantiene contacto permanente con la Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera, que está canalizando la atención directa sobre el terreno.

Según detalla, ya se ha atendido a un primer grupo de gomeros localizados en La Guaira mediante ayudas destinadas a la adquisición de medicinas, agua y víveres. Además de esta primera respuesta humanitaria, la institución insular está haciendo seguimiento de los casos de gomeros y descendientes que han solicitado apoyo para regresar a la isla.

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Curbelo informa de que ya se encuentran en La Gomera tres personas repatriadas, a las que se les está prestando atención conforme a sus necesidades, entre ellas apoyo psicológico y orientación laboral. El Cabildo también ha activado los mecanismos disponibles para atender situaciones especialmente sensibles, como el fallecimiento de gomeros residentes en Venezuela. A este respecto, Curbelo indica que la póliza universal impulsada por la corporación permite dar cobertura a los gastos derivados del sepelio de gomeros residentes presentes y ausentes.