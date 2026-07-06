La Gomera prohíbe hacer fuego en exteriores por la alerta de incendios

El Cabildo de La Gomera ha activado las medidas preventivas de grado 1 ante la situación de alerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias en las islas occidentales y Gran Canaria. La decisión coincide con la alerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago y con un episodio de calor que se intensificará durante los próximos días.

Las restricciones se aplican desde este lunes en todo el territorio insular, salvo en las zonas del norte de Agulo, Hermigua y Vallehermoso situadas por debajo de los 400 metros de altitud. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha pedido a la población extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda originar un fuego.

La medida se adopta después de que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias activara la alerta por incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria, y ampliara la alerta por calor a todo el Archipiélago. La situación está marcada por una masa de aire cálido y seco de origen continental africano, baja humedad y calima en altura.

Qué queda prohibido con el grado 1

El grado 1 implica la prohibición de realizar fuego en espacios exteriores mediante hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña. La restricción se extiende también al uso de fogones en áreas recreativas situadas en entorno forestal que no cuenten con medidas de seguridad suficientes, como sistemas matachispas.

El Cabildo prohíbe además las quemas de restos vegetales o forestales, el uso de maquinaria que pueda producir chispas y las exhibiciones pirotécnicas en zonas con riesgo de incendio. La institución insular recomienda especial prudencia con el tabaco, los grupos electrógenos, el material electrolítico y cualquier elemento que pueda generar calor, fuego o chispas.

La ciudadanía debe seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y respetar las limitaciones que puedan establecerse mientras dure la alerta. Ante cualquier indicio de humo, fuego o situación de riesgo, se debe llamar al 112 o contactar con el Cecopin de La Gomera en el teléfono 922 14 15 01.

Calor intenso en cumbres y medianías

La previsión meteorológica apunta a un episodio de temperaturas elevadas en La Gomera, especialmente en cumbres, medianías y zonas del sur y este de la Isla. Durante la tarde de este lunes se esperan valores de 34 grados en zonas altas, con registros que podrían alcanzar o superar los 38 grados en el sector más oriental de las cumbres.

El martes y el miércoles se prevén temperaturas de 36 grados de forma generalizada en las cumbres, con puntos donde de nuevo podrían alcanzarse los 38 grados. El calor también podrá llegar a cotas más bajas de la mitad sur, incluso en áreas próximas a la costa, con valores en torno a los 34 grados.

Las costas del norte de las islas montañosas mantendrán condiciones algo más suaves por la presencia de una estrecha capa de aire marítimo, más fresco y húmedo. Aun así, el episodio estará acompañado de mínimas nocturnas anormalmente elevadas, sobre todo en medianías y cumbres de las vertientes sur y oeste.

Aire africano y calima en altura

La situación meteorológica está asociada a una intrusión de aire continental africano, cálido y seco, que afecta al Archipiélago. Este escenario podrá ir acompañado de calima, aunque no se esperan concentraciones significativas de polvo en superficie.

Según las previsiones, el episodio podría mantenerse al menos hasta el viernes, cuando se espera un descenso progresivo de las temperaturas. No obstante, esa evolución dependerá de los próximos modelos meteorológicos y continuará bajo seguimiento por parte de los servicios de emergencia.

Un operativo de más de 200 efectivos hasta octubre

El Cabildo de La Gomera cuenta para la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de verano de 2026 con un operativo reforzado formado por más de 200 efectivos y una inversión superior a 2,5 millones de euros. La campaña permanecerá activa hasta el 31 de octubre.

El dispositivo se coordina a través del Cecopin y reúne personal de diferentes administraciones y entidades. Participan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, Bomberos Voluntarios de La Gomera, Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga, Cruz Roja, Tragsa, EIRIF, la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo y el Parque Nacional.

El operativo dispone este año de una veintena de vehículos contraincendios y dos medios aéreos con base en la Isla. También se incorporan drones, recursos de coordinación, balsas portátiles y medios de abastecimiento para mejorar la respuesta en caso de emergencia.

Trabajos preventivos en zonas sensibles

Durante esta campaña se han intensificado las labores preventivas en barrancos, áreas de interfaz entre monte y población y zonas especialmente sensibles. La vigilancia se concentra en municipios como Vallehermoso, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián, además de caseríos situados en medianías y zonas altas.

El Cabildo también ha reforzado la formación dirigida a cuerpos de seguridad, voluntariado y personal técnico para mejorar la coordinación ante posibles emergencias. Estas acciones forman parte del dispositivo insular de prevención durante los meses de mayor riesgo.