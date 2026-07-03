La Gomera sella su apoyo a Venezuela y muestra su "pesar y consternación" por los terremotos

El pleno del Cabildo de La Gomera ha aprobado este viernes una declaración institucional en solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que han ocasionado la pérdida de numerosas vidas humanas, cuantiosos daños materiales y un profundo sufrimiento entre la población afectada.

A través de esta declaración, la institución insular expresa su "más profundo pesar y consternación" ante esta tragedia, y traslada, en nombre del Cabildo y del pueblo de La Gomera, sus condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas.

Asimismo, manifiesta sus deseos de pronta recuperación a todas las personas heridas y afectadas por las consecuencias del seísmo.

Lazos históricos

El texto aprobado por el pleno destaca los profundos e históricos lazos humanos, culturales y afectivos que unen a Canarias, y de manera especial a La Gomera, con Venezuela, tierra de acogida de generaciones de canarios y canarias.

En este sentido, se reafirma la "cercanía permanente de la isla con el pueblo venezolano en estos momentos de dolor y adversidad".

La declaración institucional también manifiesta la solidaridad de La Gomera con el conjunto del pueblo venezolano, especialmente con los venezolanos y venezolanas residentes en la isla y en el conjunto de Canarias, así como con la comunidad gomera y canaria establecida en Venezuela, unida históricamente al archipiélago por vínculos de fraternidad, memoria compartida y afecto.

Del mismo modo, el Cabildo de La Gomera pone a disposición del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España y de las autoridades competentes la colaboración que, dentro de sus posibilidades y competencias, pueda prestar la institución insular para contribuir a las labores de asistencia, apoyo humanitario y recuperación de la población afectada y de las zonas damnificadas.

El pleno también expresó su confianza en la capacidad de recuperación del pueblo venezolano y se suma al llamamiento a la solidaridad y a la cooperación institucional e internacional para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas y favorecer la pronta reconstrucción de los territorios afectados.