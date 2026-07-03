El Cabildo de La Gomera invierte 5,9 millones de euros para recuperar infraestructura hidráulica tras el paso de 'Therese'

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera impulsa 31 actuaciones de emergencia en los seis municipios de la isla con una inversión global de 5,9 millones de euros destinadas a la recuperación y puesta a punto de infraestructuras hidráulicas afectadas por la borrasca 'Therese'.

Este nuevo paquete de intervenciones forma parte de la estrategia insular de respuesta activada tras los daños ocasionados por el episodio meteorológico.

Las obras actúan sobre redes de drenaje, sistemas de riego, infraestructuras de abastecimiento, presas, balsas y zonas que precisan medidas de estabilización y protección frente a avenidas.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subrayó en una nota que estas actuaciones "contribuyen a avanzar en la recuperación de infraestructuras esenciales para la isla, especialmente aquellas vinculadas al agua, al riego agrícola y a la seguridad de los entornos afectados por la borrasca".

En este sentido, destacó que "la respuesta ante los daños de 'Therese' exige una planificación coordinada, con intervenciones en todos los municipios y con prioridad en aquellos puntos que condicionan la actividad agrícola, el abastecimiento y la protección de la población".

Cuatro bloques

Las 31 actuaciones se estructuran en cuatro grandes bloques. El primero, dotado con 2.597.498,67 euros, incluye 19 intervenciones vinculadas a la red de drenaje, la rehabilitación de sistemas de riego y la mejora de la accesibilidad a infraestructuras hidráulicas.

En este apartado se contemplan trabajos de reparación de acequias y canales, la reconstrucción de depósitos de riego en La Dama y Las Hayas, la reposición del acceso a la presa de Marichal, actuaciones en la red de riego Quintana-Arure y mejoras en las acequias de Valle Gran Rey.

El segundo bloque cuenta con 2.143.275 euros para siete actuaciones de defensa de avenidas y estabilización de taludes.

Estas intervenciones abarcan distintos puntos de la isla, con especial incidencia en la zona de la ermita de Los Reyes, en Valle Gran Rey; Ibo Alfaro y Llano Campo, en Hermigua; la Cañada del Hornillo, en Agulo, así como los drenajes de Los Placeres, Los Roques y el entorno del CEIP La Lomada, en San Sebastián de La Gomera.

Asimismo, el plan incorpora 391.447,50 euros para tres actuaciones en redes de abastecimiento en alta, centradas en el transporte de agua en Erque, la tubería de Las Palomas IV y la distribución en Arguayoda.

A ello se suma un cuarto bloque, con 787.428,79 euros, para la mejora de la impermeabilización de presas y balsas, con actuaciones de reposición en la balsa de Alojera y la presa de Cabecitas.

Actuaciones de emergencia

Curbelo recordó que estas intervenciones se suman a las cuatro actuaciones de emergencia ya adjudicadas por el Cabildo de La Gomera para la recuperación de infraestructuras viarias afectadas, con una inversión superior a los 7,9 millones de euros.

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Entre ellas se incluyen las obras en la CV-3, en Hermigua; la CV-14, en El Rejo; las vías de interés regional GM-1, GM-2 y GM-3; y el acceso a la costa de Vallehermoso.